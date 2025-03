Clavijo apela a la "unidad" y "valentía" para sacar adelante una ley de residencia en Canarias

El presidente canario insta a "actuar ya" en el puerto de Los Cristianos y avanza la creación del Consejo Canario de Competitividad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este miércoles a la "unidad" y "valentía" para poder sacar adelante una ley de residencia en las islas que limite la compra de vivienda para no residentes y trate de controlar el crecimiento demográfico, con más de 500.000 nuevos habitantes desde el año 2000.

En el cierre de la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha dicho que hay que cerrar una "estrategia conjunta como sociedad" ante los "graves perjuicios" que generan esta situación a la sociedad canaria.

"No va a ser fácil, va a ser difícil y tendremos que sortear muchos obstáculos", ha comentado, pero tiene claro que hay que "regular" el crecimiento y sin aplicar "la misma receta", resaltando también que Lanzarote y Fuerteventura no tienen los mismos problemas que El Hierro, La Gomera y La Palma.

Clavijo ha advertido también de que el contexto internacional "no es fácil" y no oculta de que "va a afectar y repercutir" al archipiélago de ahí que haya pedido "grandes acuerdos para que la política sea útil" y no se queda en la "mediocridad" de mirarse el "propio ombligo".

Al igual que hizo en la primera jornada, ha vuelto a pedir a los empresarios que suban los salarios a los trabajadores para evitar que las familias caigan en la "exclusión social", al tiempo que ha adelantado que en el próximo trimestre se creará el Consejo Canario de Productividad liderado por el vicepresidente, Manuel Domínguez.

Clavijo ha insistido en defender que no haya un archipiélago a "dos velocidades" y por ello ha aceptado la propuesta de ASG de crear un grupo de trabajo con expertos de las universidades para revisar la fiscalidad de las 'islas verdes' en un plazo de tres meses y se puedan incluir nuevas medidas en los presupuestos autonómicos de 2026.

El presidente ha puesto como ejemplo la bonificación del 60% en el IRPF en la isla de La Palma a raíz de la erupción volcánica, una iniciativa que va en línea de fijar población al territorio.

Ha reflexionado también acerca de que la gente joven "cada vez está mas desconectada de la política" y cada vez hay "menos seguimiento", ironizando con que incluso aburren a los periodistas, por lo que ha instado a "hacer autocrítica" y lograr que "la gente entienda que los acuerdos sirven para resolver problemas".

GOBERNAR DE LA MANO DE LOS CABILDOS

Ha señalado también que los retos de Canarias "deben ser abordados por todas las instituciones", y en ese sentido, ha valorado la apuesta de los cabildos por invertir en la construcción de vivienda pública --Curbelo ha adelantado que en La Gomera se destinarán diez millones--. "Siempre vamos a gobernar de la mano de los cabildos", ha indicado.

Ante las críticas de ASG y AHI al colapso del puerto de Los Cristianos, ha reconocido que la situación es "insostenible", tanto para los propios vecinos de Arona como la operatividad con las 'islas verdes' por lo que entiende que "hay que actuar ya".

"No podemos seguir aparcando debates", ha apuntado, de tal forma que ha solicitado la implicación del Gobierno central para realizar una gran actuación, ya sea en tierra o en el mar. "No podemos planificar y que se caduquen las declaraciones ambientales", ha comentado en referencia al puerto de Fonsalía.

De cara a la última jornada del 'Debate' que se celebrará este jueves ha dicho que espera "acuerdos importantes" que sirvan especialmente para "la gente joven descreída" y que así no piensen que "la ultraderecha es la solución".

"Es nuestra responsabilidad, que los jóvenes no tengan que irse, que piensen que una Canarias mejor es posible", ha indicado.