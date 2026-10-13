Clavijo apela a la "voluntad" para que la Permanente apruebe la limitación de compra de vivienda por extranjeros

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este martes que ya han entablado contactos con las formaciones políticas representadas en la Diputación Permanente para pulsar la "voluntad" de que se pueda aprobar el decreto que incluya la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros en el archipiélago.

"Si se quiere se va a poder llevar", ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento en la que ha comentado que su Ejecutivo ha redactado un decreto-ley y se lo ha trasladado al Gobierno central dado que hay que intervenir también en la oferta y en las islas, y un tercio de las compras de inmuebles recaen en población extranjera.

El presidente ha insistido en que se debe actuar sobre "oferta y demanda" salvo que se quiera implantar un "sistema comunista dictatorial", y ha incidido en las dificultades que tiene Canarias ante un crecimiento de la población en más de 500.000 personas en 25 y además de forma "desigual", con 48 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha comentado que Canarias "no puede seguir creciendo de forma infinita" porque los recursos naturales y el suelo son limitados la "paciencia" de los canarios "tampoco es infinita".

Ha afeado a los socialistas que mintieron cuando decían que "no se podía" arbitrar esta medida y ahora, cuando "necesitan" a los canarios sí "es posible" buscar mecanismos legales.