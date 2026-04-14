Clavijo augura un 2027 "muy complicado" para Canarias y exige flexibilizar reglas fiscales y más endeudamiento

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha augurado este martes que 2027 será "muy complicado" para Canarias y para el mundo por los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio por lo que ha vuelto a exigir al Gobierno central que flexibilice reglas fiscales y permita a la comunidad autónoma endeudarse hasta el 13% del PIB.

En respuesta a preguntas de AS, PP, NC-bc y PSOE en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha indicado que con esos recursos adicionales se podría acometer un plan de inversiones "potente" junto a cabildos y ayuntamientos valorado en 1.600 millones para hacer frente a una actividad económica "muy deprimida".

Clavijo no ha obviado que se teme un "posible desabastecimiento" de queroseno para los aviones que "puede poner en peligro el turismo" y por ello confía en que el "esfuerzo" realizado por la sociedad canaria para ser una de las comunidades menos endeudadas se vea ahora "recompensado" y se pueda seguir manteniendo el crecimiento económico de los últimos tres ejercicios.

Ha valorado el "diálogo" abierto con el Gobierno central para reponer la "injusticia" del decreto estatal, con un aporte de 15,3 millones, pero ha dejado claro que las medidas del decreto autonómico solo sirven para "amortiguar el golpe".

"No hay ninguna medida que pueda absorber el impacto", ha indicado, dado que la tensión en el Estrecho de Ormuz genera el encarecimiento del petróleo y la subida de los precios en los fertilizantes o el comercio.

En esa línea ha comentado que su Gobierno ha intervenido "donde podía intervenir", con rebajas del IGIC en producto básicos, ayudas a autónomos que facturan menos de 50.000 euros al año, compensación de las pérdidas para el sector primario o devolver el 99,9% del impuesto especial de carburantes a los transportistas.

"No son medidas suficientes para frenar el golpe, no podemos ir más allá, pero vienen a mitigar", ha explicado, abriendo la puerta también al diseño de medidas específicas para familias y colectivos vulnerables en coordinación con cabildos y ayuntamientos.

"IGNORANCIA" DEL GOBIERNO CON LAS ISLAS

Clavijo ha cifrado en 120 millones las medidas para contener los efectos de la guerra si se prorrogan hasta final de año, ha reprochado al Gobierno central su "ignorancia" con la realidad canaria cuando tiene un ministro isleño --en referencia a Ángel Víctor Torres-- y minusvalorado la tardanza en aprobar el decreto canario ya que muchas medidas son retroactivas.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha comentado que el decreto estatal anticrisis es "insuficiente" para Canarias y "hay que trabajar más", concretamente, con que se flexibilice la regla de gasto o se permita el endeudamiento, de tal forma que ha invitado a Clavijo a seguir con el "diálogo" abierto con el Gobierno central.

"Lo necesitamos más que nunca", ha comentado, ya que puede haber una gran afección al turismo debido al aumento de los costes del transporte o la falta de queroseno para los aviones.

Curbelo ha comentado que este es el "único camino" para hacer frente a los "grandes retos y desafíos" que tienen las islas junto con "mejorar" el contenido del decreto canario anticrisis.

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha reconocido que hay "más incertidumbre" en los mercados y más "sobrecostes" para el archipiélago debido a la guerra en Oriente Medio por lo que ha valorado que el Gobierno canario haya adoptado medidas para reforzar la economía en "diálogo permanente" con los agentes económicos.

Además, ha planteado que hay que "exigir" al Gobierno central que se "acuerde" de Canarias y la flexibilización de la regla de gasto o la prórroga de los fondos energéticos para que especialmente las 'islas verdes' puedan disfrutar de "igualdad de condiciones".

NC-BC: DECRETO "TRUCADO"

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha comentado que el decreto canario anticrisis "llega tarde, mal y trucado" y en algunos casos "no llega a nada", aparte de que se aprobó casi mes y medio después del inicio de la guerra "cuando había consecuencias desde el minuto uno".

Asimismo ha afirmado que es "insuficiente" destinar "solo 29,8 millones" cuando Canarias es la comunidad que "más impacto va a tener", lo mismo que es "insuficiente" que el estado solo cubra 15,3 millones, de tal forma que no entiende la "escenificación" con el ministro Torres como si fuera "una conquista".

No entiende que el Gobierno canario solo destine 15 millones de un presupuesto de 12.500 millones aparte de que muchas medidas, como las bajadas del IGIC o las ayudas a los autónomos ya estaban previstas antes de la guerra.

He afeado al presidente que no se ha tomado "ni una sola medida para familias y personas vulnerables" y frente al decreto canario, ha planteado que Cataluña ha tomado medidas por valor de 400 millones, País Vasco por 1.000 millones y Castilla-La Mancha, otros 150 millones.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha comentado que el decreto canario es "insuficiente" y "llega tarde", aparte de que carece de "falta de sensibilidad social" porque no hay medidas para familias vulnerables.

Según Franquis, "hacen más de lo mismo, el mismo patrón, confrontación y postureo mediático y poca eficacia".

Así, ha exigido a Clavijo que "ejerza el autogobierno y asuma responsabilidades" para proteger a la sociedad canaria, poniendo como ejemplo que País Vasco ha movilizado más de 1.000 millones con tasas de pobreza y paro a la mitad de Canarias.

Franquis ha comentado que el decreto canario es "absolutamente grave" e ironizado con que bajar el IGIC a la mantequilla no resuelve los problemas de las familias.