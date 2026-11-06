Clavijo avisa a Fitto de que la "centralización" dejaría la nueva estrategia de las RUP en "declaración de intenciones"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avisado este jueves al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, de que la nueva estrategia europea para las regiones ultraperiféricas (RUP) puede quedarse en "declaración de intenciones" si se produce una "centralización" de los fondos europeos.

Al respecto, el isleño ha señalado que la reforma del presupuesto comunitario para 2028-2034 concentra en los Estados la gestión y distribución de los fondos europeos y "debilita" la capacidad de decisión de estos territorios.

Según ha informado el Gobierno de Canarias, durante la reunión bilateral mantenida en el marco de la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (CRUP), Clavijo trasladó a Fitto su reconocimiento por el compromiso personal demostrado con las RUP y por el cambio de enfoque introducido en la nueva estrategia, que reconoce a estas regiones como territorios estratégicos para la Unión Europea.

Sin embargo, insistió en que ese reconocimiento debe tener una correspondencia directa con los recursos y los instrumentos financieros que Europa ponga a su disposición durante los próximos años.

El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que puede tener la nueva arquitectura presupuestaria, que plantea integrar buena parte de los fondos tradicionales de cohesión, agricultura y pesca en planes nacionales y regionales de carácter más amplio.

UN RETROCESO EN LAS GARANTÍAS

Al respecto, comentó que para Canarias, este modelo puede suponer un retroceso en las garantías de financiación específica y en la capacidad de las administraciones regionales para participar directamente en la programación, gestión y seguimiento de los recursos europeos.

Además, insistió en que la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige mantener un tratamiento financiero y normativo diferenciado para las RUP, cuyas dificultades estructurales derivadas de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial requieren respuestas específicas y permanentes.

Clavijo reconoció especialmente la implicación de Fitto en la propuesta de la Comisión Europea para prolongar hasta 2035 las excepciones al régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) aplicables a determinadas conexiones aéreas y marítimas de las regiones ultraperiféricas.

El presidente valoró el trabajo realizado por el vicepresidente para impulsar esta medida, incluso frente a las resistencias existentes dentro de la propia Comisión, al considerar que constituye un ejemplo de cómo las instituciones europeas pueden adaptar sus políticas generales a las circunstancias específicas de las RUP.

QUE LAS EXCEPCIONES SE PROLONGUEN HASTA 2040

Por otro lado, Canarias defendió que estas excepciones se prolonguen hasta 2040 y que se introduzcan garantías adicionales para evitar que las nuevas obligaciones ambientales provoquen sobrecostes desproporcionados, dificulten la conectividad de las islas o favorezcan el desplazamiento de actividad portuaria hacia países terceros.

Aquí, el Ejecutivo canario consideró que el esfuerzo realizado en este ámbito demuestra que es posible compatibilizar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea con el reconocimiento de las limitaciones permanentes de los territorios ultraperiféricos.

En este sentido, Clavijo solicitó a Fitto que mantenga esa misma implicación personal en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, cuya propuesta plantea cambios que pueden afectar directamente a los programas y fondos específicos de Canarias.

De igual modo, defendió que la nueva estructura presupuestaria debe preservar las asignaciones adicionales de cohesión, los instrumentos de apoyo a la agricultura y la pesca y los mecanismos que permiten compensar los sobrecostes de conectividad de las regiones ultraperiféricas.

Entre las prioridades trasladadas al vicepresidente figura el mantenimiento del POSEI como instrumento autónomo, con normativa propia y financiación suficiente para respaldar las producciones agrarias locales y contribuir a la soberanía alimentaria.

CONTINUIDAD DEL FEDER Y DEL FSE+

Canarias reclama también la continuidad de las dotaciones específicas del FEDER y del FSE+, así como de los mecanismos de compensación de los sobrecostes de la actividad pesquera, junto con garantías para que los recursos destinados a las RUP queden identificados y protegidos en los futuros instrumentos financieros.

Clavijo recalcó que "estas medidas deben acompañarse de una participación efectiva de las administraciones regionales en las decisiones que afectan a sus territorios, evitando que la simplificación administrativa se traduzca en una centralización de las políticas europeas".

"El artículo 349 no puede quedarse en un reconocimiento sobre el papel. Nos da derecho a que Europa tenga en cuenta nuestras singularidades y a que sus políticas se adapten a ellas. Por eso necesitamos preservar el POSEI, los fondos de cohesión y pesca y los instrumentos que compensan nuestros sobrecostes. Y necesitamos seguir participando en las decisiones sobre esos recursos, porque somos quienes conocemos la realidad de nuestras islas y las necesidades de nuestra gente", explicó.

El presidente anunció que Canarias mantendrá una posición activa hasta el final de las negociaciones e intensificará el trabajo con España, Francia y Portugal para que los tres Estados defiendan conjuntamente garantías jurídicas y presupuestarias que preserven el tratamiento singular de las regiones ultraperiféricas.

Clavijo insistió en que el compromiso político de los tres gobiernos resulta imprescindible para evitar que las demandas de las RUP queden debilitadas durante la negociación del presupuesto europeo y de los reglamentos que desarrollarán sus instrumentos financieros.

En ese objetivo, el Gobierno de Canarias considera fundamental contar también con el respaldo y la implicación directa de Fitto, tanto en el seno de la Comisión como en las negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo.

FRONTERA EXTERIOR ATLÁNTICA

En materia migratoria, Clavijo reclamó que la Unión Europea reconozca plenamente las singularidades de Canarias como frontera exterior atlántica y articule mecanismos efectivos de solidaridad y responsabilidad compartida.

Así, insistió en que la gestión de las llegadas, la atención humanitaria, la protección de los menores migrantes no acompañados y la integración requieren financiación suficiente, apoyo operativo y una coordinación permanente entre las instituciones europeas, el Estado y la comunidad autónoma.

Con todo, Canarias reclama que el futuro mecanismo europeo de respuesta de emergencia en las fronteras exteriores contemple las situaciones excepcionales de presión migratoria que pueden afectar al archipiélago y permita movilizar con rapidez los recursos necesarios.

Finalmente, el Gobierno autonómico también defendió reforzar la cooperación europea con los países de origen y tránsito, especialmente en África Occidental, mediante iniciativas de formación, empleo y desarrollo económico que contribuyan a generar oportunidades y mejorar la respuesta conjunta a los desafíos migratorios.