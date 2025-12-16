Clavijo avisa de que el REF "puede morir" si sale adelante la condonación de la deuda autonómica

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en el Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avisado este martes de que el REF "puede morir" si sale adelante en las Cortes la ley de condonación de la deuda autonómica ya que "deja entrever el futuro" de que los recursos se incluyan en el sistema de financiación.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que sería "ilegal y dramático" para el archipiélago por lo que ha pedido al Parlamento que haya "unidad" y se mantenga "unánime" en defensa del REF para imponerse a esa "injusticia".

El presidente canario ha insistido en que "vienen curvas" el próximo año y hace falta "unidad" al tiempo que ha rechazado que se condone la deuda porque lo que se hace es "mutualizarla" de tal forma que "unos van a la fiesta, se lo beben y se lo comen todo y otros pagan la factura".

Ha indicado que los canarios, con gobiernos de distinto signo, han sido "rigurosos" en la gestión de la deuda, con "sacrificios" en los servicios públicos, y ahora, con la asunción de la deuda por parte del Estado "de una parte de los territorios ricos" y que va a implicar que cada canario pague más de 600 euros.

Clavijo ha admitido que le "preocupa" el proyecto de ley porque "conculca algunos preceptos legales" y además Canarias está "triplemente perjudicada" porque es la única comunidad a la que se pone un límite del 50% en la condonación.

Raúl Acosta (AHI) ha afirmado que Canarias recibirá un total de 3.259 millones por la condonación de la deuda, una cifra que parece "muy relevante" pero que no es más que el "envoltorio de un ejercicio de trilerismo político" porque incluye la "vinculación" del REF y el principio de ordinalidad.

En esa línea ha comentado que se trata de un "momento especialmente delicado para Canarias" porque "está en juego" la solidaridad interterritorial y la "consolidación" del REF ya que la ordinalidad es la "sentencia de muerte" de la solidaridad "y la condena a la desigualdad perpetua" en el Estado.

En su opinión, "se limita la arquitectura del Estado de las autonomías y se incumple el artículo dos de la Constitución", subrayando también que "el futuro no se presenta halagüeño" ante los "nubarrones" del nuevo marco plurianual de la UE.