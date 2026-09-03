Clavijo, sobre el cayuco con migrantes fallecidos en Canarias: "Es insoportable que sigan perdiéndose vidas"

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este jueves el fallecimiento de cinco migrantes en un cayuco que navegaba cerca de Gran Canaria y que la ONG Caminando Fronteras eleva a más de 80 tras quedarse a la deriva al salir hace 27 días de Gambia.

"Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte", ha indicado en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Clavijo ha insistido en que los que se está "viviendo" en Canarias y en Ceuta estos días "vuelve a evidenciar una realidad, España necesita una política migratoria de Estado, y Europa debe asumir su responsabilidad".

A su juicio, "no podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis, hablamos de vidas y de dignidad".