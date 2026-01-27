Clavijo concluye una "fructifera" visita oficial a Marruecos tras más de 60 reuniones y diez convenios firmados

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante la visita oficial a Marruecos - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, concluyó este martes una visita oficial a la región marroquí de Souss Massa que ha tildado de "fructífera", ya que la delegación isleña ha mantenido más de 60 reuniones y se han firmado diez convenios.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que, en concreto, este martes se ha producido una agenda centrada en el impulso de la diplomacia científica, la innovación y la cooperación portuaria, ámbitos claves de la Estrategia Canarias-África que el Ejecutivo aprobará en las próximas semanas.

Para Clavijo, este tercer viaje de la legislatura a Marruecos ha sido "intenso y muy fructífero" y refrenda la apuesta de Canarias por estar presente en los países de África de su área geoestratégica.

Además, atribuyó este éxito al acierto de incluir en la delegación a representantes empresariales de sectores como la industria, el turismo y el transporte, además de los rectores de las dos universidades públicas del archipiélago.

Con todo, el presidente resaltó que gracias al trabajo continuado "se han ido tejiendo conexiones, esos puentes necesarios para dejar de hablar de que Canarias tiene una oportunidad por su posición en el Atlántico Medio y convertirlo en una realidad".

Con ese objetivo, adelantó que baraja una nueva visita al país vecino en abril y que durante el mes de marzo se han acordado viajes sectoriales para avanzar en la materialización de los convenios firmados estos dos días.

VISITA A LA CIUDAD DE LA INNOVACIÓN DE SOUSS-MASSA

La jornada final de la delegación canaria institucional, empresarial y científica a Agadir comenzó con una visita a la Ciudad de la Innovación de Souss-Massa, en Agadir, donde el presidente conoció de primera mano el ecosistema emprendedor y tecnológico de la región, así como los proyectos que se desarrollan en materia de investigación aplicada, innovación y apoyo a startups.

En este recorrido estuvo acompañado por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el director general de Relaciones con África, Luis Padilla; y el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis.

La visita se produjo tras la firma del Memorando de Entendimiento entre el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) -entidad pública dependiente de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura- y Technopark Morocco, uno de los principales polos de innovación y emprendimiento del país.

Por su parte, el acuerdo establece un marco de colaboración orientado a reforzar la cooperación entre ambos ecosistemas de innovación, facilitar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, promover proyectos conjuntos en ámbitos como la transición energética, el agua, la digitalización, la economía azul o la sostenibilidad, así como impulsar acciones de formación, movilidad y apoyo al emprendimiento tecnológico.

LA DIPLOMACIA CIENTÍFICA ES UNA "HERRAMIENTA CLAVE"

El presidente de Canarias señaló que "la diplomacia científica es hoy una herramienta clave de la acción exterior de Canarias, porque nos permite construir alianzas estables basadas en el conocimiento, la innovación y la confianza mutua", y añadió que "Canarias quiere ser un puente útil entre Europa y África también en investigación, tecnología y emprendimiento".

También subrayó que "la cooperación con Marruecos se traduce en proyectos concretos, intercambio de talento y oportunidades reales para nuestros ecosistemas de innovación", y destacó que "este tipo de acuerdos permiten avanzar hacia una relación estratégica, práctica y con resultados medibles para ambas partes".

Mientras, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, afirmó que "la colaboración con el país vecino no es solo deseable sino estratégica. En un contexto internacional cambiante, fortalecer puentes de cooperación institucional y científica aporta estabilidad, confianza y beneficios mutuos".

De igual modo, explicó que "nuestro objetivo es establecer un marco de cooperación que dé continuidad a esta relación mediante acuerdos entre universidades, colaboración entre ecosistemas de innovación e instrumentos que faciliten proyectos compartidos y resultados medibles", y añadió que "Canarias quiere una relación de tú a tú, basada en el respeto y en intereses comunes".

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y DIPLOMACIA CIENTÍFICA

La agenda institucional desarrollada en Agadir se vio reforzada en la jornada previa con el encuentro mantenido por la consejera Migdalia Machín con el rector de la Universidad Ibn Zohr, Nabil Hmina, en el que ambas partes compartieron la convicción de que Canarias y Marruecos deben cooperar de forma estable en el ámbito de la diplomacia científica, el conocimiento y la innovación.

En esta reunión participaron también los rectores de las universidades públicas canarias -Lluís Serra, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y Francisco García, por la Universidad de La Laguna (ULL)-, la consejera delegada del ITC, Guayarmina Peña, y el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa.

Machín señaló aquí que "venimos con las universidades públicas canarias porque la diplomacia científica se construye con alianzas reales en investigación conjunta, movilidad académica, transferencia de conocimiento y proyectos de innovación que aporten soluciones en ámbitos de interés común", y añadió que "Agadir y Canarias comparten retos y capacidades como el talento joven, el emprendimiento y la necesidad de impulsar economías más resilientes".

La visita permitió además la firma de varios convenios de colaboración entre la Universidad Ibn Zohr y las dos universidades públicas canarias, orientados a reforzar el espacio académico y científico compartido entre ambas orillas. En el caso de la ULPGC, se suscribieron acuerdos para el intercambio de estudiantes con reconocimiento académico y para la cooperación en el ámbito de las profesiones del deporte.

Por su parte, la ULL formalizó convenios vinculados a investigación en química aplicada a la economía circular y la transición energética, turismo sostenible y la promoción del español como lengua extranjera.

ESTRATEGIA PORTUARIA

Finalmente, la visita oficial concluyó con un recorrido por el Puerto de Agadir, una infraestructura estratégica para la región de Souss-Massa y para la cooperación atlántica, donde el presidente de Canarias conoció los proyectos en marcha vinculados a la actividad portuaria, la logística y el comercio marítimo.

En la visita participaron también la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.

Clavijo destacó que "los puertos son nodos clave de conexión económica y cooperación internacional, y constituyen un ámbito natural de colaboración entre Canarias y Marruecos", en línea con la visión del Archipiélago como plataforma atlántica entre Europa, África y el comercio internacional.