Clavijo confía en que Sanidad logre el acuerdo que ponga fin al conflicto laboral en el SCS

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado este miércoles en que la Consejería de Sanidad alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral que se mantiene en el colectivo médico después de que los sindicatos solicitasen su liderazgo en la negociación que actualmente dirige el departamento regional.

"Si al final tengo que intervenir, intervendré, pero confío plenamente en el equipo de la Consejería", ha advertido Clavijo en el pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Nicasio Galván (Vox), que ha lamentado un personal sanitario "maltratado" en Canarias y con el que nadie "sale a hablar".

Clavijo se ha mostrado "convencido" de que la Consejería alcanzará un acuerdo que pondrá fin al conflicto. "Como todo en la vida, tiene que haber negociaciones, sindicatos que obviamente pelean por unas mejores condiciones laborales, y nosotros tenemos que velar por el mayor interés general posible y por que, con los recursos económicos invertidos en la Consejería --más de 1.040 millones-- obtengamos la mejor gestión posible".

A pesar de los asuntos pendientes, el presidente regional ha destacado los "avances" emprendidos, como el proceso de estabilización del personal, la incorporación de un programa de retención de talento con más de 800 recién ingresados y un aumento del personal médico y de la plantilla orgánica del SCS, en 9.000 trabajadores.

"Además de todo esto, hemos hecho el complemento retributivo del quinto grado de carrera que se creó en esta propia legislatura, y se ha abonado el 100% del complemento retributivo por objetivo", ha añadido Clavijo.

UN PERSONAL "MALTRATADO"

El diputado Nicasio Galván ha afeado a Clavijo y a su Gobierno (CC y PP) que no sean capaces de "salir a hablar" con el colectivo sanitario. "Creemos que el personal sanitario de esta comunidad está maltratado. Empezamos con los técnicos de emergencias sanitarias, que ayer se manifestaron a las puertas de este Parlamento".

"Nadie de su Gobierno sale a hablar con ellos. Nosotros sí salimos, y, ¿saben lo que querían? Respeto", ha agregado Galván, que ha insistido en que los médicos están en huelga "no solo por la petición (estatal) de un estatuto marco propio, sino porque hay competencias de la comunidad autónoma que no se están llevando a cabo".

Ha apelado, asimismo, a la solicitada reducción de las horas de guardia, los incentivos del personal médico, el reconocimiento de su carrera profesional, así como esa "paga adicional que se les debe desde hace 15 años".