Clavijo considera que en España "está faltando" dar una respuesta como país al fenómeno de la migración

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este martes que en España "está faltando" dar una respuesta como país al fenómeno de la migración tras lo ocurrido en Ceuta, y ha defendido la necesidad de que se produzca una conferencia de presidentes para coordinar y saber cuál es la situación.

En este sentido, Clavijo ha señalado que si bien no es ceutí, intuye que los ceutíes "no quieren peleas", y se ha referido al presidente de Ceuta, Juan Vivas, del que ha dicho que está "sufriendo lo que no está escrito", y del que ha puesto en valor que cuando Canarias tuvo que sacar adelante la modificación del artículo 35 por los menores migrante, él "estuvo en todas las reuniones" que se mantuvieron con el Partido Popular, con el Gobierno central y con los grupos políticos.

Por ello, durante una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, recogida por Europa Press, ha incidido en que la "respuesta no se le puede dar él, porque no tiene capacidad", se la tienen que "dar entre todos como país".

"Por lo tanto no está en estos momentos a la altura ni el Gobierno, ni tampoco está la oposición, ni los grupos políticos, luego alguien tiene que liderar eso; yo creo que le compete al presidente del Gobierno de España liderar porque la inmigración y la protección de las fronteras es competencia del Estado", apuntilló para agregar que "enarbolar la bandera, hacer concentraciones" está "perfecto", pero la solidaridad "se demuestra con actuaciones".

En este marco, Clavijo ha reconocido que ha "echado de menos" afrontar la situación como país, al tiempo que ha apuntado que "no estaría de más que se hiciese" en cuanto a convocar una reunión con las comunidades para buscar acuerdos, y aunque "no se puede obligar", al menos "tener la oportunidad" de que haya respuesta para saber "de verdad quién está comprometido con el país".

TOMAR "CONCIENCIA"

Clavijo ha afirmado que en el caso de Canarias "afortunadamente" está "mejor que el año pasado y, por supuesto, que el año 2024" cuando llegaron 47.000 personas.

En este marco, ha reconocido que la situación en el archipiélago "es distinta" a la de Ceuta porque en las islas está el mar que "separa, que es más peligroso obviamente" y que "tristemente" hace que se tengan que "lamentar muchos más fallecidos", aunque ha admitido que lo ocurrido en Ceuta "ha hecho que todo el mundo tome más conciencia de algo que durante mucho tiempo, desde Canarias, hace más de 32 años que llegó la primera patera, y también en Ceuta y Melilla", se venía avisando.

"Aquí hay una realidad y es un fenómeno que hay una desigualdad de riqueza entre la frontera, entre África y Europa, que es la mayor diferencia de todo el mundo, y la sequía, los problemas políticos, las dictaduras, la falta de oportunidades, hace que la gente busque un futuro mejor, ¿no? Y lo que hay, pues básicamente es que regularlo", apostilló.

Asimismo ha agregado que lo que está ocurriendo actualmente se ha advertido desde Canarias con el Pacto Migratorio y de Asilo, ya que expuso que Europa "en su momento, toda esa legislación iba orientada a retener en los territorios fronterizos a los inmigrantes, complicando de manera burocrática" los triajes, el procedimiento de reconocimiento.

Eso, dijo, ha generado un "efecto acumulativo" en Ceuta. Para Clavijo la "voluntad y la imposición" del modelo europeo es el de "tener centros fuera de la Unión Europea" y que los territorios frontera aguanten "la presión", sin embargo cree que "no" es la solución porque la "gente va a seguir buscando una oportunidad".

Por ello, ha abogado por "plantearse en serio" la cooperación internacional con el continente africano y darle "otra óptica" porque sino, matizó, que "ni se están respetando los derechos de los ceutíes ni tampoco los derechos del inmigrante".