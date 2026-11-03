Clavijo cree que Puente debe dimitir tras el accidente de trenes en Urda: "Tiene sobre sus espaldas más de 100 muertos"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante la jornada Canarias hacia el futuro, en el Hotel Santa Catalina, a 27 de octubre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Islas Canarias (España). La jornada ha sido organizada por Europa Pre - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado partidario este martes de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dimita tras los dos accidentes ferroviarios registrados en España en menos de un año.

"Tiene sobre sus espaldas más de 100 muertos", ha indicado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press, subrayando que no se trata de un "hecho aislado" por lo que "obviamente" debe dimitir.

Clavijo ha dicho que esa decisión "va en la dignidad de la persona" y lamentado que "se ha implantado una dinámica en la que todo vale, la polarización, la crispación, el enfrentamiento y el y tú más" pues ahora "se buscan casos de otro" cuando ocurre algo, por ejemplo.

El presidente ha puesto como "ejemplo de democracia" que el primer ministro belga, Bart de Wever, ha dimitido porque no pudo aprobar los presupuestos.

"Tenemos que dignificar y respetar la democracia, la democracia no es ir a votar cada cuatro años, son las acciones que los responsables públicos tenemos diariamente y el ejemplo que tenemos que dar a la población", ha explicado.

Además cree que "todo esto solo le da alas a la ultraderecha y todo esto lo único que hace es desprestigiar y deteriorar la democracia".

En ese sentido ha puesto el foco en la población joven que "no recuerda la época de la Dictadura" y eso les hace "replantearse muchas cuestiones si el sistema falla" o si "no es capaz" de darle lo que le prometió y si se convierte en un modelo "donde todo vale y los representantes políticos desde luego no tienen la más mínima dignidad ni decoro a la hora de hablar".

En el caso concreto de Puente ha apuntado que "está pagando ahora todos sus tuits y lo desagradable y agresivo que fue" en el pasado y esto "hace daño" a la democracia y al sistema.