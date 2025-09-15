Clavijo cree que Torres se está empezando a "contaminar" del "espíritu" de la política de Madrid

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha opinado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se está empezando a "contaminar" del "espíritu" de la política de Madrid.

Así lo ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por las palabras del ministro canario en las que recomendaba dejar de mirar al enemigo fuera de las islas puesto que, según su visión, el enemigo era el PP --socio de CC en el Gobierno regional--.

"Le agradezco las recomendaciones pero creo que somos lo suficientemente adultos en el Gobierno de Canarias para tomar nuestras propias decisiones", observó Clavijo.

En este sentido, alentó a Torres a que el Gobierno de España cumpla las obligaciones con los más vulnerables, que son los niños y niñas que viajan solos y que son víctimas de protección o susceptibles de ser refugiados políticos.

"Pero no quiero entrar en esa dinámica porque creo que [Torres] se está empezando a contaminar un poco del espíritu de Madrid, y ese no es el modo canario con el que hacemos las cosas", apuntó.

El presidente indicó que podría recriminarle a los partidos peninsulares "muchas cosas con Canarias a lo largo de la historia", incidiendo en que prefiere estar en un tono constructivo y pedir que ayuden a sacar el 'decreto Canarias' para que el Gobierno cumpla con todos los acuerdos que han incumplido hasta ahora en la agenda canaria "y que trabajemos de manera positiva".

Por otro lado, sobre las críticas de Torres al Gobierno de Canarias por, según él, apoyarse en Vox en algunos municipios y tener un discurso ambiguo, Clavijo recordó que el PSOE tiene "casi media docena de pactos dentro de España con Vox" y que el Gobierno de Canarias "no ha firmado ninguno".

"Es cuanto menos peculiar que el secretario general del Partido Socialista en Canarias no sepa que su formación política se apoya en más de ocho municipios en toda España en Vox para buscar acuerdos de gobernabilidad", señaló.