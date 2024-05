Clavijo, sobre el cumplimiento de la 'agenda canaria': "Soy optimista pero no ingenuo"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este martes que se van cumpliendo algunos aspectos de la 'agenda canaria' suscrita con el Gobierno central si bien no a la "velocidad" que les gustaría.

"Soy optimista pero no ingenuo", ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Parlamento en la que ha dicho que "el vaso está medio lleno" pero también está "medio vacío".

Clavijo ha puesto como ejemplo del cumplimiento del documento el mantenimiento del transporte gratuito en guagua y tranvía, el concurso exprés de generación eléctrica por importe de 300 millones, las ayudas y los ERTE a los afectados por la erupción volcánica en La Palma o el acuerdo casi cerrado para la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados.

El presidente sí ha admitido que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado "ha significado un parón" pero confía en que tras las elecciones europeas se puedan ir recuperando las partidas que están afectadas.

No obstante, ha indicado que la negativa del Gobierno a elaborar los PGE es "injustificable" porque en política "uno tiene que hacer su trabajo" y después, si no salen adelante, será "responsabilidad" de las cámaras.

Pese a todo, Clavijo confía en la "necesidad" del voto de CC en el Congreso y entiende que es "incierto" decir que "no se ha hecho nada" con el desarrollo de la 'agenda canaria', al tiempo que ha remarcado la necesidad de cerrar ya la reforma de la ley de extranjería porque la situación se puede "volver más insostenible" en verano con el incremento en la llegada de cayucos y pateras.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha apuntado que "aumenta la incertidumbre política y las amenazas" en Canarias generada por los "socios preferentes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertando de que "casi ninguno" de los 25 puntos de la agenda "se va a cumplir" pues no se respeta el fuero canario, no se acaba con el traspaso de competencias del Estatuto o no se está presente en las negociaciones de acuerdos con Marruecos.

Ha indicado que la "desconfianza" se ha incrementado porque no se han aprobado los PGE y "ni siquiera" se ha aprobado el acuerdo de distribución de los menores migrantes que generan "colapso" en los servicios de acogida.

Ha dicho que a Sánchez "lo que le importa es la agenda para mantenerse en La Moncloa" y especialmente "la agenda catalana", subrayando que "en un mes", por ejemplo, "quitaron el delito de sedición y rebajaron el de malversación" y ahora llevan cinco meses para reformar un artículo de la ley de extranjería.

Además ha advertido al presidente de que "no se deje engañar" por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que "está mas interesado en rentabilizar el acuerdo".