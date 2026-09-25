Clavijo, sobre el decreto de vivienda: "Cuando llegue otro gobierno, lo derogará y volveremos a la casilla de salida"

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en rueda de prensa - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha desestimado este viernes la viabilidad del decreto de vivienda que el Gobierno central prevé aprobar el próximo martes, defendiendo la necesidad de abordar, por el contrario, "un marco regulatorio" que de estabilidad a los acuerdos alcanzados.

En declaraciones a los medios, Clavijo ha afirmado "no conocer aún" en detalle el texto que se llevará al Consejo de Ministros, y aunque ha considerado que las imágenes en torno al desahucio de Maricamen fueron "muy terribles", no se puede "hacer bandera de que se van a proteger estas situaciones si, luego, pasan los años, y no se ha hecho nada porque dentro del propio Gobierno no hay un acuerdo".

"No sabemos si el martes va a ir algo o si al final se retrasa. Lo más conveniente es poder hablar con todos los portavoces políticos. Vamos a utilizar, otra vez, ese decreto, y a ver si luego se convalida o no. Es un problema evidente. Por lo que, mejor, vamos a hacer un marco regulatorio en el que todos nos sintamos cómodos. Si no, cuando llegue otro Gobierno podrá derogarlo y volveremos a la casilla de salida", ha defendido el presidente regional.