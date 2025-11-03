Clavijo defenderá esta semana en Bruselas el mantenimiento del hecho diferencial de las RUP

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el presidente, Fernando Clavijo, regresará esta semana a Bruselas para defender el mantenimiento del hecho diferencial de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, ha dicho que se dará así el "pistoletazo de salida" a la definición de la estrategia de las nueve RUP y los tres estados miembros --España, Francia y Portugal-- en lo que al nuevo marco financiero se refiere.

"A partir de este próximo jueves, Fernando Clavijo ejercerá de portavoz de las RUP en un gran encuentro en el que participarán también presidentes de las demás regiones ultraperiféricas, de los gobiernos de España, Francia y Portugal, y de más de una veintena de eurodiputados encabezados por el vicepresidente del Parlamento Europeo", apuntó Cabello.

Asimismo, el portavoz comentó que el objetivo de Canarias es "afianzar" lo que ya reconoce en artículo 349 del Tratado Europeo, que la singularidad de Canarias dentro del marco europeo y, en concreto, "el apoyo a todo lo que tiene que ver con los fondos FEDER y al POSEI".

Para Cabello, es "imprescindible" defender un modelo en el que se siga anclando a la Comisión Europea la definición de la estrategia y la movilización de estos recursos para que no se "diluyan" en el conjunto de los Estados miembros.

"Es vital que sean las regiones quienes puedan tener acceso a esta financiación", insistió para indicar que Canarias está acostumbrada a "pelear" todo lo que es importante para las islas y que, en este caso, "tocará volver a hacerlo ante la UE para defender nuestro sector primario y el conjunto de los intereses y las singularidades de Canarias".

Por ello, expuso que es "fundamental" revertir el planteamiento realizado por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, sobre la investigación de la centralización de estas ayudas y que no se reconozca el hecho diferencial canario.