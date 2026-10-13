Clavijo defiende el despliegue del Frontex y un refuerzo de los recursos en Canarias ante el repunte migratorio

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes la necesidad de reforzar el control de Fronteras en Canarias y Ruta Atlántica con el despliegue del Frontex ante el repunte migratorio que padecen actualmente las islas, acompañado de un refuerzo de recursos de Guardia Civil y Policía Nacional.

Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta sobre la materia formulada por la diputada Luz Reverón (PP), durante el Pleno que el Parlamento celebra este martes, y que incidía en la necesidad de reforzar el control y la vigilancia de fronteras, así como ocurrió en 2006 con la operación 'Noble Centinela'.

"En 2023 y 2024, no se recuperó un dispositivo aeronaval comparable al de Noble Sentinela, y aunque las llegadas descendieron en 2025 y 2026, la crisis no ha terminado. El repunte del pasado mes de septiembre y de este mes de octubre nos recuerda la necesidad de mantener y reforzar nuestra capacidad de respuesta", ha añadido Reverón, que ha recalcado que, "desde que gobierna Pedro Sánchez, más de 175.000 personas han llegado irregularmente a nuestras costas"

"Caminando Fronteras estima que más de 26.000 personas han muerto intentando llegar a las islas desde el año 2018", ha añadido.

Clavijo ha recordado cuando el Gobierno canario advirtió que el Pacto de Migración y Asilo de Europa iba a "generar un problema de retención de migrantes" en las fronteras, "como se está viendo en Ceuta". En su lugar, el presidente canario ha defendido una política migratoria "seria y rigurosa", sustentada en la cooperación y la generación de oportunidades en el continente africano.

En paralelo, el presidente regional ha defendido la importancia de reforzar el control de Fronteras en Canarias y Ruta Atlántica con el despliegue del Frontex, así como de los recursos con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante el repunte migratorio actual que padecen las islas. "Hay que reforzar la protección de nuestras fronteras, para que los que acaben llegando puedan tener una distribución ágil y rápida en el territorio continental", ha añadido.

Al mismo tiempo, Clavijo ha mostrado su "preocupación" por la vigencia de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que decaerá el 31 de diciembre de 2027. "Eso significa que si el 31 de diciembre de 2027 no se renueva o se ratifica, el problema de los menores lo volveremos a tener, probablemente más acrecentado como fruto del nuevo pacto migratorio de la Unión Europea" ha dicho.

En ese sentido, ha instado a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento canario a "cerrar filas" para que se ratifique su continuidad en la próxima anualidad.