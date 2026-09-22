Clavijo defiende la "lealtad" del PP canario a la financiación y confía en Junts y ERC para que salga adelante

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes la "lealtad" del PP canario al nuevo sistema de financiación autonómica, que está avalada por el Gobierno en su integridad si bien ha reconocido que los grupos políticos se deben a la "disciplina de voto".

No obstante, ha señalado en respuesta a preguntas de NC-bc y PSOE en la sesión de control del Pleno del Parlamento, que es "optimista" dado que como el nuevo acuerdo beneficia a Cataluña, es "probable" que cuente con el apoyo de ERC y Junts.

Clavijo ha insistido en que es "más fácil" que se apruebe el nuevo sistema que los PGE y ha ironizado con que es un hombre "pacífico" que no se "pelea con nadie" y aboga por el "diálogo", y este acuerdo no genera ningún "agravio" entre las comunidades autónomas.

Ha señalado que el acuerdo "hace justicia" con Canarias y por ello sería una "mala noticia" que no se aprobara ya que acaba con "agravios históricos" y da más recursos económicos para financiar los servicios públicos.

El presidente sí que ha pedido "no mezclar" al Gobierno con los grupos políticos y entiende que ante la "crispación" que reina en el Congreso de los Diputados no se puede "garantizar" el acuerdo que, en todo caso, está respaldado al completo por su Ejecutivo.

Ha apuntado que el Gobierno ha negociado bien porque también se separa el REF del sistema de financiación y en caso de no salir adelante, ya es una "posición de salida" para futuras negociaciones.

Sobre la condonación de la deuda ha apuntado que el Gobierno está en contra porque es "injusta" con las islas pero ha vuelto a precisar que el asunto está ahora en el ámbito de los partidos en el Congreso.

Luis Campos, portavoz parlamentario de NC-bc, ha apuntado que el Gobierno de Clavijo "es el Gobierno del relato, del bulo, artistas del cuento, los mejores del mundo", a raíz de su "cambio de posición" con el sistema de financiación, que es "positivo" para el archipiélago pero ha pasado de "maltrato absoluto" a "acuerdo histórico" por apenas 200 millones.

Ha preguntado también "por qué han cambiado de opinión" con la condonación de la deuda cuando "no ha cambiado ni una coma" y han aceptado 3.259 millones y que se tope el 50% --el portavoz de CC, José Miguel Barragán, precisó que se votó a favor únicamente de que continuara la tramitación--.

"Ahora es una cifra bonita, aceptable, han ido mintiendo y construyendo un relato", ha indicado.

Sebastián Franquis, portavoz del Grupos Socialista, ha pronosticado que el PP "votará en contra" del sistema de financiación pese a que "hace justicia" con las islas, lo que "demuestra una vez más" que el PP canario "no tiene autonomía política" y se pliega a la "estrategia" que marca la dirección nacional.

Por ello, ha reclamado a Clavijo que no sea "impasible" ante el PP pues se trata de "elegir entre los intereses de Canarias" o "lo que hace el socio".