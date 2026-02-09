Clavijo deja ultimado el 'Decreto Canarias' y reclama al PSOE su apoyo: "Tienen el documento y los votos"

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la propuesta del 'Decreto Canarias' que se remitirá ahora el Parlamento en forma de comunicación para recabar aportaciones de los grupos parlamentarios.

En rueda de prensa, el presidente, Fernando Clavijo, ha insistido en que el texto trata de garantizar el "avance" de las islas en un contexto "incierto", actualizar las partidas de los PGE de 2023 y "cumplir" con los compromisos de la 'agenda canaria'.

En ese sentido, ha dicho que el contenido fue avalado por PSOE y PP al comienzo de la legislatura por lo que cree que los socialistas buscan "excusas" para no apoyarlo. "Tienen el documento y los votos", ha agregado, subrayando que en principio debería ser avalado de forma holgada en el Parlamento.

(Habrá ampliación)