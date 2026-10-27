Clavijo destaca el crecimiento económico y el empleo en Canarias, pero advierte de que no llegan a economías familiares

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este martes el crecimiento económico y la creación de empleo en las islas por encima de la media nacional y de la eurozona, así como los mínimos históricos del desempleo juvenil, si bien ha advertido de que estos buenos indicadores macroeconómicos no terminan de trasladarse a las economías familiares.

Así lo ha señalado durante la inauguración de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias, tras ser presentado por el presidente de la agencia de noticias, Asís Martín de Cabiedes.

Clavijo ha señalado que se trata de una situación que constituye una de las principales preocupaciones de su Gobierno a la hora de afrontar los retos de futuro del archipiélago, especialmente ante los problemas estructurales de exclusión social, pobreza y marginalidad.

También ha valorado el "esfuerzo" del sector empresarial y turístico para mejorar las condiciones laborales, con incrementos salariales superiores al 10% en los convenios de las dos provincias, aunque ha señalado que la inflación ha mermado de forma importante el efecto de estas subidas.

De igual modo, ha defendido la necesidad de articular medidas conjuntas entre el Gobierno de Canarias, la Administración del Estado y las instituciones europeas para corregir estos desequilibrios, en el marco de la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo regional hace aproximadamente un año y medio.

Clavijo ha subrayado que su Gobierno ha apostado por la colaboración y ha evitado la polarización política, un planteamiento que ha atribuido al conjunto del Ejecutivo y que, según ha indicado, ha permitido trabajar conjuntamente pese a las diferencias entre las fuerzas políticas que lo integran.

En este contexto, ha elogiado la actuación y la "valentía" del vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, por haber sabido situarse "del lado de los intereses de los ciudadanos de las islas".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha incidido en que, para aumentar la renta disponible de las familias, es necesario impulsar nuevas subidas salariales, pero también mejorar la productividad empresarial, abogando por vincular los salarios a la evolución de la productividad y no únicamente al índice de precios de consumo (IPC).

Asimismo, ha apuntado a la responsabilidad de las administraciones públicas, que, a su juicio, deben contribuir a mejorar la capacidad económica de los hogares mediante una reducción de los impuestos.

Finalmente, Clavijo ha señalado que el futuro del archipiélago no debe "esperarse", sino construirse desde el presente a través de las decisiones que se adopten en la actualidad.