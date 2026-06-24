Clavijo dice que la inspección a las gasolineras no pretende "prejuzgar" sino "proteger los derechos"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, contesta a los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que la inspección que el Ejecutivo canario realizará a 78 gasolineras para detectar posibles irregularidades en la subida de los precios del combustible no pretenderá "prejuzgar" sino "estar al servicio de la ciudadanía, proteger sus derechos".

Así lo ha señalado durante el pleno en el Parlamento, y tras una pregunta formulada por el diputado Raúl Acosta Armas (AHI) en torno a lo que espera el Gobierno regional en torno a esta cuestión. "Este Gobierno lo que va a estar es al servicio de la ciudadanía, para proteger sus derechos, especialmente los de las islas no capitainas que, por su condición y volumen de población, cuentan con un régimen de monopolio", ha añadido.

Según ha explicado el presidente regional, se detectó cómo casi de manera inmediata al inicio de la guerra de Irán, con el cierre del estrecho de Ormuz, "hubo un incremento" de los precios del combustible. Sin embargo, "con las noticias de la finalización del conflicto, continuó el impacto hasta entre 10 y 13 días después".

"Sería razonable si el impacto es a las 48 o 72 horas para subir el precio, y es el mismo para bajarlo, pero cuando se multiplica casi por 10 el tiempo de diferencia, pues evidentemente es que hay algo que está funcionando mal", ha argumentado Clavijo, que ha dicho que la inspección aleatoria a las 78 gasolineras "no pretende prejuzgar", sino determinar si esa circunstancia se debe "al normal funcionamiento" del mercado del combustible.

Armas (AHI) ha mostrado su apoyo al Gobierno con esta inspección, "con la que se manda un mensaje claro" a todas las compañías de que se actúa "con firmeza" y se está "vigilante" ante prácticas "prohibidas". "Una iniciativa que da una idea del compromiso que tiene el Gobierno con este asunto, y cuyo mejor ejemplo es la propia bonificación al combustible que pusimos, reflejo de algo que otros decían que era imposible", ha añadido.