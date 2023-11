Clavijo dice que "no es justo" que se condone deuda: "No vamos a permitir que se nos discrimine"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que "no es justo" que se condone deuda a las comunidades autónomas incumplidoras en materia fiscal, tal y como se recoge en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, que incluye una quita de deuda de 15.000 millones para Cataluña.

"No vamos a permitir que se nos discrimine", ha apuntado en respuesta a preguntas de AHI y ASG en la sesión de control del Parlamento en la que ha apuntado que Canarias tiene poca deuda con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) porque tenía capacidad "para colocar deuda y a condiciones favorables", de ahí que recurriera más a las entidades financieras.

En todo caso ha apuntado qiue si se quiere condonar la deuda debe ser "en igualdad", y si en el caso de Cataluña son 1.875 euros por persona, a Canarias se le debe compensar de la misma manera porque si no "sería beneficiar a los indisciplinados que no controlaron el gasto".

El presidente ha recordado que en Canarias "se hizo a costa de un gran sufrimiento" y una condonación de deuda en esos términos "sería ser injusto con todos los canarios" porque "van a salir premiados".

Clavijo cree que "no es un precedente democrático ni sano" y aunque no cree que se cometa "semejante atropello" --el Gobierno ha aclarado que la condonación será para todas las CCAA-- abre la puerta a fijar otros mecanismos que eviten el "agravio".

Así, ha planteado, por ejemplo, que la deuda no condonada se devuelva "vía presupuestos", que el 20% de la quita afecta a toda la deuda y no solo a la del FLA o que se otorgue a Canarias una "capacidad extraordinaria de crédito" en un momento, además, en el que la renta per capita se aleja de la media.

"El Gobierno estará firme y este Parlamento se mantendrá firme, es de justicia pues aún nos estamos recuperando de los recortes de la crisis", ha agregado.

Raúl Acosta (AHI), que ha mostrado su "repulsa" por los actos vandálicos sufridos en la sede del PSOE, ha indicado que Canarias "se tomó en serio" la disciplina fiscal y los objetivos de déficit y "acudió poco" al FLA --la deuda es de 1.270 millones-- cuando en las islas habían vuelto "las colas del hambre" debido a los "brutales recortes".

Además, ha advertido de que si a Canarias le quitan de forma lineal la deuda de un 20% del FLA "será una cantidad ridícula".

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha apuntado que condonar una deuda del 20% con el FLA "es legitimo" pero al mismo tiempo entiende que "sería injusto que el resto no tuvieran el mismo trato", pues a Canarias le supondrían 259 millones de una deuda superior a los 6.000 millones, y en su mayoría bancaria.

Así, ha indicado que Canarias, que "ha cumplido fielmente" con los objetivos de déficit, no puede tener un "trato similar" por lo que ha propuesto que se compense también la deuda bancaria.

No obstante, ha indicado que este tipo de decisiones corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera y está convencido de que "habrá igualdad de oportunidades".