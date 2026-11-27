Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ofrecen una rueda de prensa tras una reunión, en la Presidencia del Gobierno de Canarias, a 31 de enero de 2024, en Santa Cruz de Tenerife - Estefanía Britanty / Europa Press Canarias - Europ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que le "duele" que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, haya viajado a El Hierro para criticar el despliegue del hospital de campaña junto al CATE de San Andrés y costeado por su propio Ejecutivo.

"No ha llegado ni un euro", ha confesado en una entrevista concedida a 'SER Canarias' y recogida por Europa Press en la que ha expuesto que el Gobierno canario adelanta los fondos de los cinco millones ofrecidos por el Estado --tres millones para la atención sanitaria y dos millones para ayudas económicas.

Ha apuntado que aunque este jueves no había atención sanitaria, en los dos días anteriores se dio servicio a más de 300 personas migrantes, por lo que no entiende esta visita de la ministra, quizás por hay "campaña", para criticar al Gobierno canario de cara al domingo.

"Es una falta de respeto a la ciudadanía de El Hierro, a los profesionales que como el doctor Luis --gerente del hospital insular--han estado semanas y semanas con turnos dobles y triples", ha apuntado, lamentando que según el ministro de Hacienda, Arcadi España, ya se han liberado los fondos pero siguen llegando.

El presidente canario ha afeado también al Gobierno central que diga que la situación en El Hierro "está bajo control" cuando la isla ha recibido este mes la llegada de más de 14.000 migrantes, aparte de que las derivaciones también son un "fracaso" porque se deben hacer con "seguridad sanitaria".

Clavijo también ha reprochado al Gobierno la falta de información en torno al despliegue de Frontex en los países del África Occidental, solicitud que ya se ha cursado hace días a través del Ministerio del Interior.

"NOS TRATAN COMO SI FUÉSEMOS TONTOS"

"Nos tratan como si fuésemos tontos", ha explicado, ya que lo lleva pidiendo desde hace meses, especialmente en las últimas tres reuniones interministeriales, y el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, decía que no se podía desplegar a la espera de la reforma del reglamento y que lo había solicitado a la UE pero no lo activaban.

"Ahora sabemos por qué no había llegado el papel, porque nos estaban engañando", ha apuntado.

El presidente cree que el despliegue de Frontex "va a mejorar la situación, sin lugar a dudas", porque el avión vuela y va a detectar las embarcaciones y se van a poder interceptar en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad de esos países y "se podrán salvar vidas".

Ha tildado de "triste" el retraso en la solicitud para activar el Frontex y cuestionado la "falta de humanidad" del Gobierno central que se da "golpes" y critica a la "ultraderecha" y después no se hace cargo de los menores solicitantes de asilo hasta que el Gobierno canario reclama a través del Tribunal Supremo.

"No puedes decir que tienes una respuesta humanitaria y eres un Gobierno progresista cuando estás engañando a los canarios y estás mintiendo diciendo que habías pedido la activación del Frontex y es mentira", ha destacado.

En esa línea ha insistido en que le "duele" que la UME haya llegado a El Hierro porque el Gobierno canario ha atenido que activar el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) por la emergencia sanitaria, social y de seguridad que hay en la isla. "Es lo que lo que más enerva y lo que da espacio a los discursos xenófobos", ha agregado.