Clavijo espera que el desembarco del 'Mv Hondius' se produzca "con todas las garantías" tras su amarre

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado este lunes en la "prioridad" de que la operación de desembarque de pasajeros del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, se produzca "con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos".

Así lo ha señalado en un mensaje emitido por la red social 'X', en donde ha precisado que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha informado de que Capitanía Marítima ha ordenado el amarre del buque en el Puerto de Granadilla por razones de seguridad y ante el cambio de las condiciones meteorológicas.

"La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos", ha deseado el presidente regional.