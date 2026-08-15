Clavijo expresa su "preocupación" por la crisis migratoria en Ceuta y pide repensar la actual política migratoria

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una rueda de prensa para analizar el acuerdo para la derivación de menores migrantes no acompañados - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado este sábado su "preocupación" por la crisis migratoria que padece la ciudad autónoma de Ceuta, destacando la importancia de dejar atrás la "carga política y la polarización" y reflexionar sobre la actual política migratoria en Europa, que "no está siendo la adecuada".

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración de los actos institucionales por el Día grande de la Patrona de Canarias, en el municipio de Candelaria, Clavijo ha sido preguntado por la situación que atraviesa Ceuta, recordando con ello la situación similar que también experimentó Canarias en 2024.

"Europa tiene que ser consciente que en el propio continente africano tiene una frontera sur, pero también en Canarias. Y eso va a requerir una política migratoria de Europa que se debe reflexionar, porque no está siendo adecuada, y por supuesto de España, tanto en su política migratoria como en política de exterior", ha añadido.

Preguntado por la actual crisis migratoria que padece Ceuta, ha trasladado la "preocupación" con la que la observa, ya que supone una situación a la experimentada por Canarias en el año 2024: "Lo vivimos, es más complicado llegar obviamente porque tienen que llegar con patera, son casuísticas distintas, pero la realidad es que nos entraron 47.000 personas por mar en Canarias", ha recordado el jefe del Ejecutivo regional.

"Es necesaria una reflexión en el seno de Europa, y quitarse quizás tanta carga política y polarización, pensar un poco más en cómo resolver un problema que va a perdurar ahí, insisto, mientras la desigualdad de riqueza sea de tal magnitud", ha aseverado el presidente del Gobierno canario.