Clavijo garantiza la bonificación del 60% del IRPF en las tres 'islas verdes' en el decreto canario

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este martes que el decreto canario, concretamente en su artículo 5, incluye la bonificación del 60% en el IRPF para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

En respuesta a una pregunta de ASG en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha indicado que su Gobierno cree en "islas iguales" y su "obligación" es fomentar que la población "se fije al territorio".

Ha dicho que se han "tomado en serio" la estrategia de reto demográfico con un plan de acción y 43 medidas al tiempo que ha precisado que está en marcha el visor del reto demográfico y el estudio sobre las zonas intensamente pobladas porque "mientras unas envejecen y se despueblan, otras no se despueblan".

El presidente canario ha resaltado también las subvenciones específicas para el trabajo del sector primario, la oficina virtual del reto demográfico gestionado por Gesplan y la próxima modificación de la ley del suelo hasta el punto de que ha augurado que se dará un "salto cualitativo" para la mejora de las zonas más desfavorecidas del archipiélago.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha tildado de "acierto extraordinario" haber planificado una estrategia de reto demográfico porque "hay dos Canarias, guste o no, una que pierde población y envejece, las islas verdes y zonas rurales, y otra que crece, los sures de Tenerife y Gran Canaria, las capitales y Lanzarote y Fuerteventura".

No obstante, ha reprochado al presidente que no hay "ninguna política fiscal" para las 'islas verdes' en los presupuestos de 2026 por lo que ha pedido la bonificación del 60% del IRPF para La Gomera y El Hierro en el decreto que se va a negociar con el Gobierno central.

"Ya está bien, pierden población, se ocupan poco de ellas", ha comentado, subrayando que "son las islas más pobres de España".

Curbelo no entiende que haya dirigentes políticos que siempre "vienen con otras cosas" cuando se habla de bonificaciones fiscales para las 'islas verdes' y ha indicado que ahora en las Cortes se va a ver "quien se retrata".