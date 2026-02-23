Clavijo y Hernández analizan las propuestas de Primero Canarias al 'Decreto Canarias' para incorporarlas al documento

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo este lunes una reunión con el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, para analizar e incorporar las aportaciones de la formación al 'Decreto Canarias'.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que recuerda que se trata del documento estratégico con el que el Ejecutivo reclamará al Estado el cumplimiento de los compromisos pendientes con el archipiélago.

En este sentido, Clavijo explicó que el objetivo del Gobierno es incorporar al texto aquellas medidas que conciten el mayor consenso en el Parlamento y subrayó que "cuando se pone el interés general de Canarias por encima de las ideologías políticas, las cosas funcionan".

Además, recalcó que el 'Decreto Canarias' "no va contra nadie, sino a favor de Canarias y de que nuestras instituciones dispongan de las herramientas necesarias para dirigir su propio futuro en un contexto incierto y volátil".

También indicó que el documento incluye medidas para reforzar el escudo social, mejorar la redistribución de la renta, avanzar en igualdad de oportunidades, afrontar el reto de la vivienda, impulsar la transición energética y dar respuesta a los efectos del cambio climático.

PROCESO DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN

De igual modo, el presidente destacó que el Decreto Canarias, basado en los compromisos ya suscritos por el Estado con las islas en la Agenda Canaria, es fruto de un amplio proceso de diálogo y participación.

El documento ha sido debatido con los grupos parlamentarios que decidieron formar parte de la mesa de trabajo, con los siete cabildos a través de la Federación Canaria de Islas (Fecai), con los 88 municipios representados por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y con los agentes sociales y económicos en el seno del Consejo Asesor del Presidente.

HERNÁNDEZ VALORA LA DISPOSICIÓN A ESCUCHAR APORTACIONES

Por su parte, el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, valoró la disposición del Gobierno autonómico a escuchar las aportaciones de su organización, pese a no contar con representación parlamentaria.

Asimismo, incidió en que el 'Decreto Canarias' busca "sin confrontaciones políticas, los recursos necesarios y el cumplimiento de los compromisos del Estado con esta tierra".

Hernández garantizó que su formación respaldará las medidas vinculadas a la financiación, el desarrollo económico y la mejora de las condiciones sociales del archipiélago.

De esta manera, explicó que las propuestas trasladadas por Primero Canarias se centran en ámbitos como el apoyo a autónomos y pymes, el refuerzo de los incentivos fiscales, la planificación plurianual de las políticas de vivienda, el impulso a la transición energética y la sostenibilidad, así como el desarrollo de un plan específico de empleo para el sector agrario, entre otras medidas.

Finalmente, concluyó que "todos aquellos aspectos que contribuyan al desarrollo de Canarias y a mejorar las oportunidades de sus ciudadanos van a contar con nuestro apoyo".