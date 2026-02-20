Clavijo lamenta que Aena se gestione como un "cortijo personal" e insta a aplicar el modelo de los puertos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este viernes que Aena se gestione como un "cortijo personal" en el que se toman decisiones "unilaterales" sin tener en cuenta el impacto en los territorios, como ha ocurrido con la subida de un 3,8% de las tasas.

En un encuentro informativo organizado por APD Canarias ha apuntado que "lo ideal" sería que Canarias estuviera presente en el consejo de administración con un órgano como el de las autoridades portuarias, donde están representadas las instituciones y las patronales empresariales "y no hay ningún problema".

"Esto está inventando, está en el Estatuto, lo que queda es desarrollarlo", ha destacado, si bien ha reconocido que siempre ha habido "muchas dificultades de entendimiento" con los rectores de Aena, que toman decisiones en base a las "prioridades" de los accionistas y los beneficios.