Clavijo lamenta la muerte de Melchior, un "referente" que deja "huella" con su "compromiso, diálogo y trabajo constante"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha lamentado este sábado el fallecimiento del expresidente del Cabildo de Tenerife, además de compañero de partido, Ricardo Melchior.

"Hoy despedimos a un compañero generoso y un referente del servicio público", ha señalado este sábado el presidente regional en un mensaje difundido en la red social 'X'.

En su mensaje, Clavijo ha resaltado cómo Melchior, en su trayectoria, "amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante", dejando así "una huella en el Cabildo", así como en todos aquellos que, ha proseguido, "aprendimos a su lado".