SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho este domingo un "llamamiento" a "movilizarse" y que la ciudadanía vote para que Canarias tenga un futuro "prometedor e ilusionante" y se puedan afrontar los retos del archipiélago.

"Animo a todo el mundo a que vaya a votar y que, por supuesto, voten lo que quieran, pero que ejerzan su derecho", ha señalado a los periodistas poco después de las 09.30 tras votar en un colegio electoral del municipio de La Laguna.

Ha valorado que después de mucho tiempo parece que la participación va a ser muy alta porque "no puede ser que la abstención sea la que gane siempre", subrayando que "también ayuda a que la gente joven se incorpore" y ejerza su "voto útil para cambiar las cosas" ya que el voto cada cuatro años es la "expresión" de lo que se quiere para el "futuro".

"Es una buena noticia que la participación suba, ojalá que suba bastante", ha agregado.

El presidente, también secretario general de Coalición Canaria (CC), ha comentado que "todas las elecciones son distintas, unas son más fáciles, otras son más difíciles y en otras pues a lo mejor el contexto en el que llega es más complejo o menos".

Aún así, ha destacado que siempre le hace "ilusión ir a votar cada vez que hay elecciones, no cambia nada" si bien, dado que cada vez se va "ganando experiencia" y se ve pasar el tiempo se le da "mucho más valor" a algo que se da "por sentado" y que se cree que se va a "tener siempre".

"Hay muy pocas democracias plenas en el mundo y esto es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, que proteger y para eso hay que votar y para eso tenemos todos que contribuir a que haya tranquilidad, sosiego, que se pueda debatir, que podamos confrontar y acordar, eso que a mí me gusta llamar modo canario", ha explicado.

Ha admitido que un día de jornada electoral se le hace largo y tiene que "llenar las horas" porque si no se le hacen "eternas" por lo que recorrerá distintos colegios electorales para "arropar a los compañeros, a los interventores y a los apoderados" y a partir de las 19.00 horas ya se desplazará a la sede de su partido para seguir el escrutinio que es "cuando empiezan los nervios".

En esa línea, ha confirmado que acudirá al homenaje que se le va a rendir este domingo al expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, en la reunión monográfica del presa canario que se celebra en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

"Es un homenaje precioso, Ricardo fue un hombre que hizo muchísimo por la recuperación de las razas autóctonas y yo creo que es un justo homenaje y la verdad que con muchísimas ganas de estar y recordar a uno de los grandes hombres que construyó esta isla con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucha visión", ha explicado.