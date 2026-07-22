Clavijo muestra su "desolación" ante el cayuco rescatado en El Hierro con una mujer fallecida y un bebé en estado grave

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este miércoles su "desolación" tras la "nueva tragedia" de la 'ruta atlántica' de la migración, con una mujer fallecida y un bebé en estado grave tras el rescate de un cayuco con más de 160 personas a bordo en aguas de El Hierro.

"Mientras se cuestiona el Pacto de Migración y Asilo por deshumanizar la respuesta migratoria, la realidad vuelve a golpearnos en El Hierro, no hablamos de cifras ni de cuotas, hablamos de vidas", ha escrito en las redes sociales.

Según Clavijo, "Europa no puede seguir mirando hacia otro lado, este drama humanitario exige responsabilidad, solidaridad y una política migratoria común a la altura de una realidad que no admite más indiferencia".