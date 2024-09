Clavijo no entiende que el Gobierno "ataque" a Canarias por pedir que el menor migrante se entregue con garantías

Casi el 70% de los menores extranjeros no acompañados de toda España están en Canarias

Pide que el Estado entregue el chico a la CCAA de manera individualizada e identificado



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado no entender que el Gobierno de España "ataque" y "amenace" al archipiélago por pedir, tras la publicación esta semana del protocolo para acabar con el desorden en la acogida de menores migrantes no acompañados, que el chico que llegue irregularmente se entregue a la CCAA con garantías legales, de manera individualizada e identificado.

"Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias", ha dicho este domingo en unas declaraciones a los medios de comunicación.

Clavijo lamentó que el Estado, en lugar de ayudar a la CCAA, a los menores, de colaborar o decir 'vamos a reunirnos para entendernos', lo que ha hecho tras la publicación del protocolo ha sido "amenazar" con el Tribunal Constitucional o dar instrucciones a la Fiscalía. "Yo no lo entiendo --aseveró--. No creo que sea justo".

"NO PODEMOS MÁS"

En este sentido, el presidente canario hizo especial hincapié en que el posicionamiento del archipiélago es atender a estos jóvenes y pedir ayudar al Gobierno de España "porque no podemos más".

"No podemos más porque no tenemos capacidad, las condiciones de hacinamiento no nos están pidiendo garantizar la seguridad del menor y lo que le estamos pidiendo al Gobierno, porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjería, fronteras y salvamento marítimo las tiene Estado, es que nos ayude", expuso.

Recordó de igual modo que la CCAA lleva casi un año advirtiendo de las previsiones de aumento de la llegada migrantes en pateras o cayucos y que lo que Canarias ha hecho es desarrollar el protocolo que no estaba aplicando el Gobierno de España, y que es del propio Gobierno, para poder atender y garantizar la seguridad de los menores.

"MESES" SIN SENTARSE PARA RESOLVER EL PROBLEMA

"No entendemos --prosiguió--que después de tantos meses sin que nos sentásemos en una mesa para resolver el problema, el Gobierno de España, de repente, ataque a Canarias. Canarias es la víctima, las víctimas son los menores y Canarias, y el Gobierno tiene que entender que debe que asumir sus responsabilidades y, en una crisis humanitaria como la que estamos, ayudar a Canarias, no atacar a Canarias".

Clavijo apuntó que se trata de un protocolo orientado a garantizar que los derechos del menor sean respetados. "Y que después de tantos meses sin noticias ni respuestas del Gobierno de repente se reúnan cuatro ministros y planteen llevar al TC para atacar a Canarias... de verdad no lo alcanzo a entender cuando llevamos tantos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado", insistió.

Además, puso sobre la mesa que lo único que reclama es que el chico menor extranjero se entregue a la CCAA reseñado, inscrito el registro de los menores y con una foto para poder reconocerlo "porque si te dan un listado con nombres escritos a mano... ¿cómo reconoces que ese es el menor?".

"LOS RECURSOS ESTÁN TOTALMENTE SOBREPASADOS"

"Y, por supuesto --añadió--, en este caso le estamos advirtiendo al Estado, que quizás a lo mejor es lo que no le gusta, que tenemos sobrepasados los recursos totalmente y que están hacinados. Atender un menor no es aparcarlo en una carpa, atender al menor es darle el idioma, escolarizarlo, darle ayuda psicológica, formarlo...".

Además, el presidente canario indicó que casi el 70% de los menores extranjeros no acompañados de toda España están en Canarias y que si este dato equivaldría a que en el país hubiera 130.000 jóvenes, lo cual, dijo, es una presión "absolutamente desproporcional y desmedida".

"Tanto es así que el Papa se está planteando venir para estar del lado del pueblo canario porque hasta su Santidad ve que es absolutamente desproporcional y desmedida la presión a lo que nos están sometiendo a los canarios", concluyó.