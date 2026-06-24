Clavijo no renuncia al 'Decreto Canarias' pese al bloqueo y boicot del PSOE: "Lo vamos a seguir intentando"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este miércoles que el PSOE mantiene "bloqueado" el 'Decreto Canarias' en las Cortes Generales pero ha vuelto a insistir en que luchará por su tramitación aunque la legislatura empiece a agonizar.

"Lo vamos a seguir intentando", ha señalado en la sesión de control del Pleno del Parlamento a preguntas de PP, PSOE, NC-bc y CC, subrayando que el Gobierno central "tiene los votos" dado que los populares apoyan el texto por lo que espera que "tenga a bien" impulsar su tramitación.

El presidente ha insistido en que el decreto "es el futuro" de las islas y la "solución" para cumplir la 'agenda canaria' en un momento en el que están "preocupados" por que los buenos datos macroeconómicos del archipiélago, "los mejores de la serie histórica", no terminan de llegar a las familias.

En esa línea ha comentado que Canarias "hizo la tarea" con la elaboración del decreto y "tiene presupuesto y una mayoría sólida", y no entiende que se "boicotee" a las islas y ni siquiera se responda a las demandas de su Gobierno.

Ha apuntado que los salarios y la productividad han crecido en Canarias por encima de la media nacional, se ha mejorado en desempleo y vulnerabilidad social y las islas son las comunidad donde más avanza la dependencia --no ha querido debatir las cifras del último informe de Cáritas-- pero entiende que "no es suficiente".

Por ello ve necesario aprobar el 'Decreto Canarias' ya que incluye medidas como la deflactación del tramo estatal del IRPF, que las empresas no abonen la parte proporcional de la Seguridad Social si suben salarios por encima de convenio o introducir una fiscalidad diferenciada en las islas no capitalinas, al tiempo que ha recordado que sigue pendiente la bonificación del 60% del IRPF en La Palma o el abono de 300 millones pendientes.

El presidente ha incidido en que el archipiélago tiene "problemas estructurales" derivados de su fragmentación y lejanía del continente y precisado que su Ejecutivo no viene a "vender recetas mágicas sino trabajo y compromiso, y decirle la verdad a la gente", que solucionar los problemas requiere de "tiempo y constancia".

Luz Reverón, portavoz del PP, ha indicado que "Canarias hizo los deberes" y elaboró un decreto "paliar la inestabilidad y los sobrecostes y proteger a los sectores productivos y a las familias" pero "quien no cumplió fue el PSOE y Pedro Sánchez".

Ha dicho que en su partido están "cansados" de que en el PSOE no se asuman responsabilidades políticas "24 horas después de la mayor condena por corrupción al sanchismo" y señalado que lo que toca ahora es disolver las Cortes y convocar elecciones. "Quien tiene que hablar son los ciudadanos", ha destacado.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, se ha apoyado en el último informe de Cáritas para decir que "Canarias no va bien" debido al aumento de la exclusión social el año pasado y de la desigualdad pese a que la economía canaria bate récords.

MÁS RIQUEZA Y MÁS POBREZA

En esa línea ha indicado que era "razonable" que durante la crisis inmobiliaria de 2008 o durante la pandemia, debido al cero turístico, la pobreza aumentara pero no ahora, con un aumento de un 2% más de hogares que necesitaron ayuda de la organización religiosa.

Ante este aumento de la desigualdad ha reprochado al presidente que "lo primero que hizo" es bajar el impuesto de sucesiones y donaciones, "deja de ejecutar" más de 3.300 millones y va a "devolver cientos de millones de euros de fondos europeos".

Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha comentado que el Gobierno "no toma decisiones" cuando hay "miles de familias" en situación de pobreza en un momento en el turismo "bate récords" y se manejan los "mayores recursos públicos" de la historia de las islas.

Ha dicho también que los servicios públicos "están peor", con una sanidad "patas arriba", centros educativos con "falta de recursos" y servicios sociales que "llegan tarde" y mal, a lo que se añade la precariedad laboral tras tres décadas de CC al frente del Gobierno canario, siete de ellos con Fernando Clavijo.

"Tenemos un modelo económico que concentra beneficios y no redistribuye la riqueza y un Gobierno que no toma decisiones", ha comentado.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha admitido que a los canarios les "cuesta llegar a fin de mes" debido a los altos precios del alquiler, la hipoteca o la cesta de la compra por lo que ha enfocado el debate en "cuánto le queda en los bolsillos" a las familias.

Ha indicado que en Canarias todo termina "costando más" porque las mercancías tienen que venir desde España y Europa y por ello las islas necesitan respuestas "distintas" que se encuentran incluidas en el 'Decreto Canarias'.