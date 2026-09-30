Clavijo se opone a legislar "deprisa y corriendo" en vivienda y no avanza aún el apoyo de CC

Archivo - El secretario general nacional de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha anunciado que aunque aún es "muy prematuro" para hablar de acuerdos, el partido nacionalista mantiene las líneas rojas que defendió durante toda la campaña electoral - CC - Archivo

DUBLÍN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha opuesto este miércoles a legislar "deprisa y corriendo" en asuntos relacionados con la vivienda y avanzado que su partido (CC) aún tiene que analizar todos los textos antes de fijar una posición política.

En declaraciones a los periodistas durante un viaje institucional a Irlanda ha apuntado que el Gobierno "da la sensación del estudiante que no ha estado haciendo la tarea y que ay Dios que mañana es el examen".

Clavijo ha admitido que le "preocupa" esta forma de legislar en el "último minuto" porque "es malo" desde el punto de vista técnico y también puede atender a "casos particulares" y no el interés general debido a una situación de "queja" que se pueda presentar en un momento determinado.

Ha dicho que tanto el Ejecutivo como su partido estudian los textos "a contrarreloj" y lamentado que alguna de las propuestas que cursaron al Ministerio de Vivienda no se han visto reflejadas en el decreto.

"Nosotros entendemos que hay que hacer mucha más vivienda", ha indicado, subrayando que había solicitado una medida "simple" que consiste en que pasados seis meses después de solicitar la licencia para construir una vivienda, el silencio administrativo sería "positivo" ya que muchos ayuntamientos de España "superan los dos años y media para dar una licencia" y esto permitiría "agilizar" los procesos.

Ha dicho que el segundo decreto no lo pueden apoyar porque aún no se ha publicado en el BOE si bien has detectado "contradicciones en artículos" y "ciertas lagunas" ya que la normativa debe "pensar" en el inquilino pero también en la "vulnerabilidad" del pequeño propietario que a lo mejor tiene esa renta como un "complemento" a una pensión no contributiva.

En el caso concreto de Canarias ha apuntado que hay unos 90.000 pequeños propietarios que tienen una sola vivienda en alquiler y se pueden ver afectados por esta legislación más quienes construyan viviendas para alquilar.