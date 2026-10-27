Clavijo pide evitar en Canarias la frustración juvenil por la vivienda para evitar protestas como Bilbao y Barcelona

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este martes unidad de acción para que el Archipiélago evite que se reproduzcan situaciones como las ocurridas en Bilbao y Barcelona, que ha vinculado con la frustración de los jóvenes ante las dificultades para acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida pese a haberse formado y contar con un empleo estable.

"Tenemos que evitar por todos los medios que ocurra aquí", ha afirmado durante la inauguración de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias y presentada por el presidente de la agencia de noticias, Asís Martín de Cabiedes.

Clavijo ha reconocido que, aunque Canarias atraviesa una evolución económica favorable, con creación de empleo por encima de la media estatal y de la eurozona y el desempleo juvenil en mínimos, estos indicadores no se trasladan en la misma medida a las economías familiares.

"Podemos decir con carácter general que Canarias va bien, pero a las familias canarias no les va tan bien", ha señalado, antes de advertir de que esta situación tendrá su reflejo en la contestación social y en la frustración de los jóvenes que, pese a haberse preparado y encontrar un puesto de trabajo estable, no pueden emanciparse. "Han hecho todo lo que les decían que tenían que hacer" recordó.

También ha defendido la necesidad de actuar sobre los problemas estructurales de las islas, entre ellos la pobreza, la exclusión social y las dificultades de acceso a la vivienda, mediante la colaboración entre el Gobierno de Canarias, la Administración del Estado y las instituciones europeas.

Al respecto, el presidente comentó que entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, ha citado las iniciativas para facilitar la disponibilidad de suelo, agilizar la concesión de licencias y mejorar el acceso a la financiación para construir viviendas.

También ha destacado la medida incluida en los presupuestos autonómicos para eximir del IGIC a determinadas operaciones de adquisición de viviendas de menos de 200.000 euros por parte de jóvenes menores de 35 o 40 años, según ha expuesto.

Asimismo, ha defendido la necesidad de impulsar la construcción de vivienda pública y ha explicado que el Gobierno canario ha solicitado al Estado un convenio específico con una aportación de 105 millones de euros, a los que se sumarían 200 millones de fondos propios de la Comunidad Autónoma contemplados en sus presupuestos.

Finalmente, el presidente ha enmarcado estas actuaciones en la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo regional para abordar los principales desafíos económicos y sociales de Canarias y ha reclamado unidad de acción para afrontar los retos de futuro, tanto mediante la financiación autonómica como a través del denominado decreto canario y del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.