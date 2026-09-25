Clavijo recaba el apoyo unánime de CC en su candidatura a las elecciones y reivindica la unidad del nacionalismo canario

Archivo - El secretario general nacional de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha presentado este viernes el 99% de los avales de su formación a su candidatura a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones, periodo al que concurrirá con la "responsabilidad pública" de "no fallar a Canarias" y con una apuesta por la unidad del nacionalismo canario.

Será en el próximo Consejo Político Nacional de la formación nacionalista, el próximo 3 de octubre, en Gran Canaria, cuando se votará al que hoy ya figura como el único candidato de Coalición Canaria que optará a las próximas elecciones autonómicas, según ha concretado ante los medios el secretario general de Organización de CC, David Toledo, sobre la candidatura de Fernando Clavijo, que cuenta con el 99% de los avales, es decir, 79 avales de 80 posibles.

En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha destacado "la fortaleza" de una organización que, en los últimos meses, ha abordado un periodo de "rendición de cuentas y de autocrítica", orientados a un proceso que "no culminará con la elección del candidato, sino que continuará con "un trabajo de responsabilidad pública, con los compromisos adquiridos, y el planteamiento, en cada una de las islas, de qué es lo que nos propondremos para el próximo periodo electoral".

Sobre las perspectivas electorales, ha confesado que afrontará el camino hacia las elecciones "con responsabilidad y nervios" porque, a pesar de la experiencia adquirida, "no se quiere fallar" ni a Canarias, ni a la organización, así como tampoco a la militancia: "No corren tiempos buenos en política. Lo vemos en la crispación y el enfrentamiento y, al menos, nosotros, no vamos a contribuir a ello. En Coalición Canaria, revindicamos el modo canario", ha añadido.

PRIMERO CANARIAS

Preguntado por las posibilidades de una alianza electoral con Primero Canarias, ha indicado que la formación que preside siempre ha puesto "la unidad del nacionalismo canario" sobre la mesa. "Si Canarias no tuviese una fuerza nacionalista como Coalición Canaria o, como ahora, Primero Canarias, que está empezando a andar su camino, estaríamos hablando de si iba a gobernar aquí el PP y Vox o el PSOE".

Ha recordado, asimismo, que tan solo son "dos" las comunidades autónomas en las que sus presidentes no son "ni del PP ni del PSOE", en referencia a Canarias y Euskadi, por lo que ha considerado incluso "sano" para los territorios que exista una "política nacionalista que no esté en el bando de los fanáticos, de una cosa o de otra, sino que piense en los intereses generales de la ciudadanía".

"Esa unidad es importante, no solo para que las instituciones canarias puedan estar gobernadas sin que nos teledirijan desde Génova o Ferraz, sino porque también necesitamos incrementar nuestra presencia en Madrid. Es donde vamos a conseguir cosas para los canarios", ha aseverado Fernando Clavijo.