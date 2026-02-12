Clavijo reclama a PSOE y NC-BC que tengan "altura de miras" y apoyen el 'Decreto Canarias'

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita la sede central de la cooperativa Peñascal, a 7 de noviembre de 2025, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al PSOE y a NC-BC que tengan "altura de miras" y apoyen el llamado 'Decreto Canarias', tal y como, dijo, les han pedido los sindicatos.

Asimismo, ha hecho especial hincapié en que se trata de un documento de negociación que se elaboró después de que el pasado 18 de agosto el presidente, Pedro Sánchez, le transmitiera durante una reunión en Lanzarote las dificultades que tenía para dar cumplimiento a algunos de los compromisos de la Agenda Canaria debido a la fragilidad parlamentaria y a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

"Y yo le transmití que entonces Canaria íbamos a elaborarle un decreto y a conseguirle los apoyos", matizó en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que recordó que como la Agenda Canaria también la firmó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 'Decreto Canarias' tiene los votos tanto de socialistas como de populares.

Clavijo esperó aquí que, más allá de las estrategias políticas, el PSOE acabe apoyando este decreto "porque es bueno para Canarias" y tiene partidas para vivienda, para el empleo, para la FP, mantiene gratuidad del transporte y recoge medidas compensatorias para la sanidad o servicios sociales en las islas no capitalinas.

"Sería muy triste decir 'yo he firmado una agenda y ahora que puedo cumplirla porque tengo los votos no la cumplo'. Espero que retornen al sentido común, que apoyen en esta negociación al Gobierno de Canarias y que tengamos un buen decreto que dé cumplimiento a todo aquello a lo que se comprometieron", concluyó.