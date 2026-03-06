Clavijo reivindica "una Canarias donde el talento de las mujeres no encuentre barreras"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en el acto institucional con motivo del 8M - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reivindicó este viernes "una Canarias donde el talento de las mujeres no encuentre barreras" en el acto institucional con motivo del 'Día Internacional de la Mujer' en el que han participado también la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la directora del ICI, Ana Brito.

El Gobierno también ha resaltado el trabajo y protagonismo de las mujeres rurales, así como el "compromiso" del Gobierno de Canarias para seguir impulsando medidas que permitan corregir las mayores desigualdades que padecen las que trabajan y residen en los ámbitos rurales.

"Estamos en la obligación de corregir brechas, desigualdades y barreras que, en muchos casos, se agravan cuando entrar en juego factores como la edad, la discapacidad, la conciliación o la formación", comentó Clavijo.

En este contexto, señaló el dato de que "en Canarias, más de 41.600 personas reciben una pensión no contributiva, cerca de 15.000 hombres frente a 26.788 mujeres" y apuntó al hecho de que "muchas de ellas trabajaron durante años en el campo o en la economía familiar sin cotizar, sin derechos y sin el reconocimiento laboral que les correspondía".

El presidente apuntó también al compromiso "para que las nuevas generaciones de mujeres no vuelvan a repetir ese mismo patrón de invisibilidad o falta de oportunidades" y enfatizó en que la "Canarias de hoy tiene muy claro que cuando las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad".

En el transcurso del acto se presentó la campaña institucional que en esta ocasión se dedica a la mujer rural, y que con el lema 'La ruralidad sostenida entre todas' quiere visibilizar su trabajo, su presencia y protagonismo en el crecimiento de Canarias.

La agroganadera ecológica y premio estatal MujerAgro 2026, Pilar Carballo Ceballos, leyó la declaración institucional del Gobierno de Canarias de este año.

El acto finalizó con la actuación de las artistas canarias integrantes de la formación etnomusical especializada en antropología musical, Caracolas: Nuria Isabel Hernández González, compositora, directora y productora artística, y María Luz Alonso Rocha, pianista del proyecto.