Clavijo reunirá esta semana a los presidentes de cabildos y a la FECAM para analizar el próximo FDCAN

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha avanzado este lunes que el presidente canario, Fernando Clavijo, va a celebrar esta semana la V Conferencia de Presidentes para abordar con los cabildos y la FECAM las líneas estratégicas y los objetivos del próximo Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para los próximos diez años.

La reunión, ha indicado Cabello en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, se celebrará este jueves, 23 de julio, en Santa Cruz de Tenerife con los presidentes de los cabildos insulares y, añadió, también se ha invitado a la Presidencia de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

El objetivo principal de este encuentro, ha explicado, será el análisis de las líneas estratégicas y los objetivos del FDCAN para los próximos diez años, después del "impacto" que ha tenido en la Comunidad Autónoma de Canarias con 4.138 millones de euros, "generando un efecto multiplicador de 1,72 por cada euro invertido en unas líneas que estaban claramente planificadas".

A lo que agregó con una planificación para 10 años vistas y que han permitido 3.300 millones de euros movilizados en materia de infraestructura, 450 millones de euros para la mejora de la empleabilidad y proyectos de vivienda en Canarias, así como 270 millones de euros en inversiones vinculadas a investigación e innovación en la comunidad autónoma canaria.

Cabello ha afirmado que los objetivos para este próximo FDCAN "son igualmente ambiciosos", matizando que se está planteando una revisión de los mismos para modificar y valorar o poder "anclar de mejor manera y revisar" los fondos del FDCAN dirigidos a políticas de vivienda y también en infraestructuras sociosanitarias.

Sobre el papel de los ayuntamientos, ha indicado que el FDCAN que concluye permitía a las instituciones municipales participar sumándose a los programas insulares o de manera directa acudiendo a alguna de las líneas de financiación.

En este sentido, añade que cuando lo hacían de manera directa "no se beneficiaban de los recursos adicionales que movilizaban" los cabildos. Por ello, ha señalado que desde el Gobierno de Canarias se entiende que la "mejor manera de poder" participar es a través de convocatorias insulares.

Y es que Cabello ha defendido que "es la mejor forma de trabajar de manera coordinada" y de que los ayuntamientos pueden "trabajar de una manera planificada con los cabildos también".

Esa es la línea sobre la que, ha admitido, se está intentando orientar las decisiones "que se van a tomar y los proyectos que se van a seleccionar" sobre el FDCAN. De todas formas, ha apuntado que en la reunión habrá un borrador con observaciones realizadas tanto por los cabildos como por los ayuntamientos, y espera que del encuentro salga "un mejor documento".