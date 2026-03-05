Clavijo rubrica la 'Declaración de Canarias' para garantizar que las políticas protejan a las próximas generaciones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, suscribe la 'Declaración de Canarias' en defensa de las generaciones futuras - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, firmó este jueves la 'Declaración sobre las Generaciones Futuras de Canarias', un compromiso para que las decisiones del presente protejan las necesidades de la ciudadanía en las próximas décadas.

Se trata, explicó el jefe del Ejecutivo, "de gobernar pensando en el largo plazo" y de que las políticas que se adoptan actualmente pensando en el bienestar de la ciudadanía "no comprometan el bienestar de generaciones venideras".

Esta declaración es una adaptación y resumen del documento que en el mismo sentido elaboró Naciones Unidas en 2024.

De esta manera, el Gobierno de Canarias ratifica la voluntad política e institucional de asumir un papel activo y responsable para generar una cultura institucional "pensando en los que están por venir", reiteró el presidente.

Clavijo confía en que el resto de instituciones públicas asuman este texto, que servirá de base para una próxima ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de Canarias.

El texto de la ONU fue resultado de un proceso en el que participaron gobiernos, la sociedad civil, académicos de todo el mundo, de todas las edades, culturales e ideologías.

En este sentido, la 'Declaración de Canarias' tiene integrada un representatividad general, con el aval además de que ha sido revisada por representantes de los tres comités de personas expertas existentes en las islas: Agenda 2030, Cambio Climático y Paisaje 2, explicó.

El objetivo principal de esta declaración es cubrir las necesidades de las generaciones presentes y establecer una base más próspera para las generaciones futuras, garantizando la equidad social, ambiental y territorial.

Asimismo, el documento aspira a promover el pensamiento crítico, la educación para la sostenibilidad y la participación informada "como pilares de una ciudadanía activa y corresponsable" y con el propósito de implicarla en el entorno en el que viven.

La declaración se rige por el principio de "justicia climática", que busca garantizar que las políticas y acciones contra el cambio climático respeten los valores de equidad, justicia social y derechos humanos.

Para debatir en torno a la necesidad de avanzar en el bienestar de las generaciones futuras, el Gobierno de Canarias --a través de Islas Responsables Lab (IRLab)-- ha organizado la I Conferencia para el Derecho al Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras en Canarias, en la que distintos expertos de distintos países han expuesto sus experiencias y recomendaciones que permitan impulsar en el archipiélago un marco normativo encaminado a concretar acciones en este sentido.

La Conferencia estará dirigida a diversos perfiles de actores de las islas, desde administraciones públicas, formaciones políticas, universidades y centros adscritos, sector empresarial y sociedad civil comprometidos con el futuro.

Al respecto, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, apostó por "más reflexión y menos ruido para garantizar el futuro de las generaciones venideras".

"FUTUREAR"

Durante la proyección de un video, planteó el uso del verbo "futurear" para definir la capacidad de hacernos responsables, "decidir y actuar hoy como si las generaciones futuras también tuvieran voz en esta sala".

Y para ello, insistió el viceconsejero, "es preciso recuperar el silencio y la reflexión".

Por ello, invitó a pensar en una persona que aún no ha nacido, "en cómo les gustaría que viviese en la Canarias del futuro" y en qué decisiones se deberían impulsar para avanzar hacia la tierra que se quiere.

La jornada contó con la participación de Sophie Howe, la primera Comisionada para las Generaciones Futuras de Gales, que habló sobre su experiencia en la aprobación de la ley sobre el derecho al bienestar de las generaciones futuras de 2015 y Rachael Scicluna, Guardiana de las Generaciones Futuras del Gobierno de Malta.

La exrectora de la Universidad de La Laguna e impulsora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras celebrado en 1994, Marisa Tejedor, disertó acerca de los 30 años del reconocimiento de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras en la Declaración de La Laguna.

Jhoner Perdomo, miembro de IRLab del Gobierno de Canarias --que participó como delegado de la sociedad civil y sector académico en la revisión y discusión del Pacto para el Futuro y la Declaración de las Generaciones Futuras de la ONU en 2024--, centró su intervención en esa declaración y su impacto y relevancia para las instituciones de Canarias.

Asimismo, intervino la abogada y consejera del Consejo Consultivo de Baleares, Lourdes Aguiló, que participó en la redacción de la Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears en 2023, la primera ley que se puso en marcha en España.

También asistió a esta jornada Manuel Castañón --presidente de la Fundación para la Protección y Defensa de las Generaciones Futuras y participante en los Principios de Maastricht sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras de 2023-- quien habló sobre el desarrollo de derechos normativos, el defensor de las generaciones futuras y los principios de Maastricht.