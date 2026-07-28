Clavijo, satisfecho de que se certifiquen los casi 200 millones pendientes en transferencias del Estado

Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

LA LAGUNA (TENERIFE), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este martes satisfecho de que se cumpla la primera "andanada" de los acuerdos con el Estado y que significa el abono de casi 200 millones en transferencias.

En declaraciones a los periodistas ha incidido, por ejemplo, en los 45 millones del plan de empleo, los 30 millones del plan contra la pobreza, los 23 millones para compensar los efectos de la guerra en Irán y las obras previstas en los puertos de La Luz y Granadilla.

Sobre la posición del presidente Pedro Sánchez de que se va a agotar la legislatura ha comentado que "no es nada nuevo" y tiene claro que "si el presupuesto se presenta, si el presupuesto sale adelante", le legislatura debe acabarse en tiempo y forma ya que las instituciones "tienen que estar para gobernar" y "poder resolver los problemas de los ciudadanos".

Clavijo ha dicho que la dificultad de esta legislatura estriba en el "bloqueo" de los PGE que "lastra mucho" a las comunidades autónomas porque genera "quebrantos importantes" y obliga a elaborar decretos para poder gestionar.

"Si es una decisión que él considera, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, hemos estado en el mismo sitio. Se está en las instituciones para transformar la sociedad, para transformar la economía y para beneficiar y para resolver los problemas de los ciudadanos", ha indicado.

El presidente ha señalado también que aún quedan aspectos pendientes en la negociación con el Gobierno como los fondos del Posei adicional, la bonificación del 60% en el IRPF para los ciudadanos de La Palma o la partida de 100 millones para la reconstrucción, que se incluyen en el 'Decreto Canarias' que espera que se apruebe a finales del verano.

"Nosotros siempre hemos dicho que nos cojan con la tarea hecha, nosotros tenemos la hoja de ruta y lo que tenemos que conseguir es que los acuerdos lleguen y afortunadamente poco a poco van llegando", ha explicado.