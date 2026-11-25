El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión "urgente" para abordar la situación migratoria que atraviesa el archipiélago y reclamar una respuesta "extraordinaria" de la Unión Europea (UE) ante una crisis migratoria "sin precedentes".

En la carta remitida este miércoles a la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, el titular del Gobierno autonómico ha trasladado su "profunda preocupación por el deterioro sin precedentes" de la emergencia migratoria en Canarias y ha alertado de que las islas se encuentran sometidas a una presión que supera cualquier registro anterior. Asimismo, ha exigido una respuesta "inmediata, coordinada y eficaz por parte de Europa", según ha trasladado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Como reflejo de la "gravedad" de la situación, el presidente ha recordado a Von der Leyen que en una sola jornada --este martes-- llegaron a las costas de El Hierro más de 2.000 personas migrantes, una cifra "extraordinaria" que evidenciaría "la enorme presión" a la que están sometidas las islas.

Este dato, precisa el Gobierno canario, agravaría, además, la situación "límite" del sistema de acogida en el archipiélago tras recibir en lo que va de mes más de 16.000 migrantes y coloca a noviembre de 2026 como el mes en que más personas han arribado a las islas en 32 años de ruta atlántica.

El presidente canario ha subrayado que Canarias ha llegado a un punto en el que los mecanismos ordinarios y los recursos actualmente disponibles por parte de Canarias resultan "claramente insuficientes" para hacer frente a la emergencia. "La situación es insostenible y exige una respuesta inmediata, coordinada y eficaz por parte de Europa", ha advertido a la presidenta de la Comisión Europea.

SOLICITA UN COMPROMISO "EFECTIVO"

Fernando Clavijo ha recordado además que Canarias "no es una frontera cualquiera, sino una de las fronteras exteriores de la Unión Europea". Por ello, ha insistido en que la presión migratoria que soportan las islas no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones canarias y españolas, sino que debe ser asumida como un desafío europeo con "solidaridad, corresponsabilidad y compromiso efectivo" de las instituciones comunitarias.

En este sentido, el presidente autonómico ha agradecido "la rápida respuesta" ofrecida por el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras la comunicación remitida días atrás por el Gobierno de Canarias, que permitió mantener una reunión de trabajo para analizar la situación.

Sin embargo, ha considerado que los acontecimientos registrados en las últimas horas y la dimensión alcanzada por la crisis hacen imprescindible elevar este diálogo al máximo nivel institucional de la UE. "La Unión Europea debe traducir sus principios de solidaridad en actuaciones concretas, inmediatas y eficaces", ha puntualizado Clavijo, que ha advertido de que Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario las consecuencias de un fenómeno cuya dimensión trasciende con mucho el ámbito regional y nacional.

Por este motivo, el presidente ha solicitado a Ursula von der Leyen una reunión "urgente", bien por videoconferencia o de manera presencial en Bruselas durante la próxima semana, acompañado por una delegación del Gobierno de Canarias. El objetivo es trasladar de primera mano la gravedad de la situación, evaluar el estado actual de la emergencia migratoria y abordar las medidas extraordinarias que la Comisión Europea puede activar para reforzar el apoyo al archipiélago.

Clavijo ha concluido su escrito a la titular de la Comisión Europea apelando al "liderazgo político" de las instituciones europeas ante una situación "excepcional" que, argumenta, no admite más demoras. "Canarias necesita una respuesta europea a la altura de una crisis europea", ha trasladado el presidente, convencido de que el momento exige decisiones "firmes, recursos suficientes y una actuación inmediata" por parte de la Unión Europea.