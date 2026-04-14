Clavijo tilda de "mezquino" que Vox trate de "enfrentar" a Canarias con los migrantes, que merecen "dignidad"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente Fernando Clavijo ha recordado hoy al diputado de Vox en Canarias, Nicasio Galván, que "no hay personas ilegales", y tilda de "irresponsable y mezquino" que intente enfrentar a la sociedad canaria con los migrantes que arriban a las costas diciendo que "no hay dinero" al quitárselo quienes "huyen del hambre y la muerte".

Así lo ha advertido el jefe del Ejecutivo regional en el pleno del Parlamento canario, donde Galván ha afeado los 21,7 millones de euros, en 2024, y los 16,5 millones en 2025, de gasto en la atención sanitaria a migrantes que arriban a las islas. "Queremos saber si usted es consciente del dinero que se está destinando. Si nos podemos permitir destinar esos recursos a personas que llegan aquí de forma ilegal. Y no nos referimos a atención sanitaria urgente", ha dicho.

El diputado de Vox ha afeado, asimismo, el gasto migratorio ejercido en los últimos años. "Hablamos de 50 millones de euros cuando no queremos pagar la paga adicional que se le debe al personal sanitario desde hace 15 años", ha lamentado Galván, que ha afeado, además, que ahora el Gobierno estatal, "a parte de la regulación de inmigrantes ilegales, quiera hacernos asumir la sanidad universal".

"Mi reflexión es que Dios no quiera que ustedes no gobiernen nunca, con la sociedad que usted ha dibujado" ha respondido Clavijo, que ha lamentado que Galván llame "ilegales" a personas que huyen del hambre y de la muerte. "No hay personas ilegales, señor Nicasio".

El presidente regional, Fernando Clavijo, ha afeado, asimismo, que el diputado de Vox, de forma "insistente, irresponsable y mezquina" intente "echar a pelear" a los canarios con los migrantes cuestionando el gasto sanitario ejercido en emergencia migratoria.

"Esto no es Canarias, y no lo va a conseguir porque este pueblo migró en el siglo pasado, más de medio millón de personas, huyendo también del hambre y de la muerte. Y en esta tierra mucha gente pudo estudiar gracias a las remesas de los emigrantes que fueron a Venezuela, que fueron a Cuba", ha recordado Clavijo, que ha defendido una atención "digna" a los migrantes que arriban a las costas: "Ustedes, señores de Vox, desde luego que no son buenas personas".