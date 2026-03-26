Clavijo y Torres cierran un acuerdo para que Canarias reciba compensaciones específicas ante la guerra de Irán

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una reunión para abordar compensaciones para las islas ante los efectos de la guerra de Irán - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han alcanzado este jueves un acuerdo para que el archipiélago reciba compensaciones específicas del Estado para afrontar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Tras una reunión celebrada en la sede del Gobierno canario en Madrid, Clavijo ha valorado el "gesto" del Gobierno central ya que se ha evidenciado que el decreto estatal anticris "deja a una parte importante de la población sin cobertura".

Por ello, ha señalado en una declaración difundida por su Ejecutivo que se ha acordado que va a haber una compensación al Gobierno de Canarias con recursos del Gobierno de España para articular medidas anticrisis en Canarias.

Durante el fin de semana se trabajará en la elaboración de los documentos técnicos y habrá una reunión el lunes en el archipiélago para cerrar el acuerdo de forma definitiva.

El presidente ha valorado como se demuestra que "el diálogo, el entendimiento, los argumentos y el modo canario dan muchos más frutos que el enfrentamiento estéril y la bronca".