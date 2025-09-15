Clavijo ve adecuado que el Gobierno pida la retirada de 8.698 pisos turísticos ilegales en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visto adecuado que el Gobierno de España haya notificado 8.698 pisos turísticos ilegales en las islas a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el máximo dirigente regional recordó que la CCAA ya establece no sólo que saquen estos pisos de las plataformas, sino que haya también un régimen sancionador.

"De tal forma --añadió-- que si hay alguna vivienda de alquiler vacacional que no está cumpliendo con todos los requisitos de tener las autorizaciones, proponemos sancionar a la propia plataforma. Creo que es la línea para poder drenar".

Por su parte, Clavijo entendió que no se sabe si esas 8.700 viviendas vaya a pasar automáticamente al mercado de alquiler de la vivienda habitual, "pero todo lo que sea que lo que se oferte en esa plataforma tenga el visto bueno y las autorizaciones es lo razonable".