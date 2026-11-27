Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los periodistas antes de participar en un Foro de Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este viernes su "dolor" e "impotencia" ante la "nueva tragedia" migratoria en aguas próximas a El Hierro, con al menos ocho muertos, según cifras de Salvamento Marítimo.

"Mi solidaridad con las familias de las víctimas y mi agradecimiento a los equipos de salvamento y a los profesionales sanitarios que han permitido evacuar en alta mar a varias personas en estado grave. La realidad migratoria también es esta, la de las vidas perdidas en el Atlántico", ha escrito en su perfil de la red social 'X'.

Clavijo ha recordado que su Gobierno lleva semanas reclamando al Estado el despliegue de Frontex "sin que hasta ahora se haya hecho efectivo".

En su opinión, "esta emergencia humanitaria no comienza en El Hierro, sino en las costas de Senegal y Gambia, y es allí donde también tenemos que actuar".

En esa línea ha dicho que "Canarias seguirá cumpliendo con su responsabilidad humanitaria como siempre ha hecho esta tierra" pero al mismo tiempo seguirá "reclamando" a España y a la UE "una respuesta a la altura de esta emergencia, con decisiones y recursos que permitan evitar las tragedias, no solo atender sus consecuencias, la prioridad es salvar vidas".