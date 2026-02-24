Clavijo ve "preocupante" que el Gobierno quiera "ignorar" el REF

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que es "preocupante" que el Gobierno central quiera "ignorar, suprimir, cercenar" el REF y se ha preguntado "que hubiera sido" del archipiélago sin el documento.

En respuesta a una pregunta de ASG sobre el último estudio del Instituto de Estudios Fiscales ha cargado contra el "cuestionamiento" del fuero canario que proviene desde la época de los "Reyes Católicos" cuando durante el "estatus de colonia" del archipiélago se introdujeron criterios fiscales para "fijar población" entre los conquistadores.

Ha indicado que la visión del Gobierno "denota la ausencia de sensibilidad" con Canarias frente al "exceso" de celo con Euskadi y Cataluña pues el Ejecutivo "no hace un análisis del cupo vasco" pero sí sobre el REF y "sin contar" con el Gobierno regional.

Además, ha dicho que si a este cuestionamiento se le "une la musiquilla" del descuento del 75% para residentes, "descontar" los fondos del REF en la condonación de la deuda y una nueva financiación autonómica que lleva a las islas "al último lugar", le "empieza a preocupar".

Clavijo ha comentado que Canarias ha evolucionado "con defectos y dificultades" pero ha dejado claro que el archipiélago "no tendría nada que ver con la Canarias de hoy".

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha apuntado que los fueros "no son un privilegio" y entiende que van a tener que "hacer una terapia" ante las "tentaciones" del Estado para "debilitarlos", algo que afectaría a la cohesión territorial e igualdad de oportunidades.

Ha indicado que defender el REF necesita "tiempo" y "vale la pena", lo mismo que con la centralización de los recursos de las RUP. "Viene bien hacer estas reflexiones y tomemos conciencia de ella, esta es una realidad que no afecta a colores políticos, afecta a los ciudadanos", ha señalado.