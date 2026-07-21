Clavijo, sobre la vivienda pública: "Primero para los canarios"

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ALEX DE LA ROSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes el decreto de acceso a vivienda pública en las islas que recoge criterios de arraigo de tal manera que sea "primero para los canarios".

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha dicho que van a "seguir apostando" por esta fórmula aunque se les haya "criticado" ya que el mercado inmobiliario "está lastrando" la economía de las familias.

Ha detallado que su Gobierno no va a "esconder la cabeza" y por eso ha aprobado decretos leyes, la modificación del REF para poder usar la RIC en la construcción de vivienda, la adaptación de los módulos de precios para vivienda protegida o la ley de agilización de licencias, al tiempo que ha valorado que se promuevan actualmente más de 4.000 viviendas públicas en el archipiélago.

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha cargado contra el PSOE porque es un "pirómano en vivienda que da lecciones de como se apagan los incendios cuando fueron los que "agravaron" la situación del mercado en Canarias "votan en contra" cuando se traen medidas.

Ha comentado que la vivienda tiene que "estar por encima de las siglas" y los canarios "están cansados" de las promesas y lo que quieren es "más vivienda" y "más seguridad jurídica".