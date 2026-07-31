La CNMC cree que Canarias exige un trámite "innecesario" a las viviendas turísticas al pedir una comunicación previa

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha considerado este viernes que Canarias exige un trámite "innecesario" a las viviendas turísticas al tener que presentar una comunicación previa al ayuntamiento, además de la declaración responsable ante el Cabildo insular.

La CNMC cuestiona este trámite "adicional" a las viviendas turísticas, ya que expone que este requisito "supone una carga administrativa innecesaria", según ha informado la comisión en nota de prensa.

Así incide en que exigir a los titulares de viviendas de uso turístico (VUT) una comunicación previa al ayuntamiento, además de la declaración responsable ante el cabildo insular vulnera el principio de simplificación de cargas de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado LGUM (artículo 7) porque la normativa autonómica las exime expresamente de ese trámite.