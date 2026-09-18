Coalición Canaria estrecha lazos con Coaliciò per Mallorca en búsqueda de soluciones para los retos de las islas - COALICIÓN CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria y Coaliciò per Mallorca han mantenido este viernes una reunión en Tenerife con el objetivo de estrechar lazos entre formaciones y avanzar en soluciones alternativas a los retos insulares, entre ellos la vivienda, el turismo y la crisis migratoria.

Así lo han informado a los medios el secretario general de Organización de CC, David Toledo, y el secretario general de la formación mallorquina, Tolo Gili, al término de la reunión, que ha culminado con un acuerdo de colaboración para poder buscar soluciones a los problemas de las islas, entre ellos el crecimiento poblacional, las dificultades de acceso a la vivienda y la movilidad.

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se reunió asimismo con responsables de la fuerza balear,Tolo Gili, Joan Lladó, Pere Sánchez y Roger Gotarredona, encuentro al que también asistieron el secretario nacional de Organización, David Toledo, el secretario de estrategia política y electoral, José Miguel Barragán, el secretario insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y en La Palma, Nieves Lady Barreto.

Toledo ha recalcado que los territorios archipielágicos "conviven y combinan" problemas que ya precisan de nuevas soluciones, como el crecimiento poblacional, la movilidad, y las dificultades de acceso a la vivienda, donde CC ha compartido su trabajo en Europa para poder limitar la compra de la vivienda a ciudadanos no residentes.

"Le exponíamos que trabajamos en dos vías a la hora de limitar la compraventa de vivienda a no residentes: Una es a través de Europa, donde ya hay territorios donde se ponen limitaciones, y la otra vía es a nivel del Estado. El presidente de Canarias ya puso sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes la posibilidad de modificar la ley de régimen de base local para que los alcaldes puedan poner limitaciones en esta materia", ha incidido Toledo.

Por su parte, Tolo Gili, de Coaliciò per Mallorca, ha enfatizado los "sobrecostes" de la insularidad compartidos con Canarias, que suponen desafíos ante los que se hace preciso "colaborar" para encontrar más soluciones. "Por desgracia, no tenemos la fuerza que tiene Coalición Canaria, ni en el Gobierno del Estado ni en el Gobierno autonómico. CC es un referente, un modelo a seguir, y estamos muy agradecidos a ellos por recibirnos y poder hablar".

Gili ha destacado la importancia de unir "fuerzas" entre ambas formaciones para trasladar las peticiones de los territorios insulares ante Europa y Madrid. "Ojalá, en un futuro cercano, podamos colaborar también desde algún escaño en Madrid, o desde un gobierno autonómico más directamente, con más fuerza, pero para nosotros es muy importante este tipo de acuerdo de colaboración", ha señalado.

El secretario general de la formación balear ha celebrado, además, los logros alcanzadas por Canarias, enfatizando cómo "los mallorquines deben a los canarios el 75% del descuento de residente", un aspecto "muy básico, pero que afecta al día a día" de la gente.

MIGRACIÓN

Preguntado por la realidad migratoria, que también afecta con "dureza" a Baleares, ha recordado la ruta "consolidada" que parte desde Argelia, un problema que ni "el Estado ni Europa" se toma "con la seriedad con la que deberían". "Estamos sobresaturados en los centros de menores. Y no es una cuestión solo de no querer, sino de poder dar los servicios que humanamente merecen estas personas. Nos vemos muy limitados en la solidaridad del Gobierno español y de otras comunidades para que nos puedan ayudar. Es un problema conjunto".

"Entran porque somos los que más cerca estamos, pero no es que vengan exclusivamente a nuestros territorios, buscando seguramente una vida mejor. Los derechos humanos de estos chicos son primordiales, pero necesitamos ayuda también para gestionarlos correctamente", ha incidido.

La reunión celebrada este jueves en la sede de Coalición Canaria en Tenerife daría continuidad al acercamiento iniciado entre ambas formaciones en el Congreso de los Diputados.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ya ha mantenido encuentros de trabajo con representantes de Coaliciò per Mallorca con el objetivo de explorar una coordinación estable que permita reforzar la defensa de los territorios insulares en las Cortes Generales.

Ambas organizaciones comparten la "necesidad" de que Canarias y Baleares ganen capacidad de influencia en los debates y decisiones estatales que afectan directamente a sus ciudadanos, especialmente en ámbitos como la financiación, la vivienda, la movilidad, la presión demográfica o los costes derivados de la lejanía y la fragmentación territorial.