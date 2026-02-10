Un coche embiste la terraza de un bar en Santa Cruz de Tenerife y deja siete heridos leves

Un coche embiste la terraza de un bar en Santa Cruz de Tenerife y deja siete personas heridas de carácter leve - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha embestido en la mañana de este martes la terraza de un bar ubicado en el barrio de La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, y provocado heridas de carácter leve a siete personas, informan fuentes de la Policía Local y el 112 Canarias a Europa Press.

Los hechos se produjeron en torno a las 09.00 horas en un local de la calle Mencey Bencomo cuando un vehículo perdió el control e impactó con la terraza.

El grupo de Atestados de la Policía Local investiga las circunstancias del suceso y se baraja un despiste de la conductora al no activar el freno de mano una vez que estacionó en una calle anexa en pendiente.

Hasta la zona se desplazaron también efectivos de la Policía Nacional y Bomberos y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó tres ambulancias para atender a los heridos.