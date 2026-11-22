La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau (c), la candidata número dos de Frente Amplio en Madrid, Tesh Sidi (2i), el candidato al Congreso por Las Palmas, Luis Campos (3i), y la candidata al Congreso por Santa Cruz de Te - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha resaltado el "ejemplo de unidad" de las fuerzas progresistas canarias, unificadas para este 29N bajo la coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC), y ha visto necesario conseguir una "voz propia" de las islas en el Congreso de los Diputados.

"Debe ser Canarias quien hable por Canarias", ha manifestado este domingo durante un acto de campaña para respaldar la alianza conformada por Nueva Canarias, Podemos Canarias, Sumar Canarias e Izquierda Unida Canaria.

En este sentido, Colau ha destacado que el caso de UPC representa un "referente de la unidad que hay que construir" más allá de la cita electoral del 29 de noviembre. "Es importantísima esta unidad de cara a 29N pero el 30 de noviembre deberemos seguir trabajando por la unidad", ha observado.

Asimismo, ha destacado la necesidad de que las reivindicaciones del archipiélago tengan una representación directa en las instituciones estatales.

"Canarias debe estar representada con toda la fuerza del Congreso de los Diputados, pero con la voz de Canarias, no en nombre de Canarias. Debe ser Canarias quien hable por Canarias", ha insistido Colau, que ha deseado "toda la suerte" a la candidatura de UPC para que pueda llevar al Congreso de los Diputados la realidad y las demandas del archipiélago.